Tokio 2020: Športniki, pozabite na objemanje in podajanje rok

Prvi udeleženci že na Japonskem

Sprehajalni prostor v enem od predelov v Tokiu. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters



Brez bučnega navijanja in podajanja rok

Mnogi so protestirali, toda olimpijski krogi bodo julija vnovič oživeli. FOTO: Issei Kato/Reuters

Japonski organizatorji so se znašli v ciljnem šprintu priprav na ene najbolj nenavadnih olimpijskih iger v zgodovini. FOTO: Issei Kato/Reuters



Redno dnevno testiranje vseh športnikov

Izvedba olimpijskih iger v Tokiu se po zgodovinski enoletni prestavitvi in težkem boju za zajezitev epidemije novega koronavirusa mesec dni pred njihovim začetkom končno zdi blizu. Japonski organizatorji so se znašli v ciljnem šprintu priprav na ene najbolj nenavadnih olimpijskih iger v zgodovini.Ko se bodo igre uradno odprle natanko čez mesec dni si bodo prireditelji vsaj za hip lahko oddahnili. Po enoletni prestavitvi in številnih prilagoditvah, vključno s prepovedjo obiska tujih navijačev, se bo najbolj množičen športni dogodek po vseh zapletih vendarle lahko začel.S tem se bodo japonski organizatorji lahko pohvalili, da so premagali še pred dvema letoma nepredstavljive ovire za izvedbo dogodka. Te so še do nedavnega pretile, da bi igre v Tokiu lahko postale prve v zgodovini, ki bi bile v obdobju miru odpovedane.A dela organizatorjev s tem nikakor ne bo konec. Za nemoten potek iger v naslednjih 14 dneh po otvoritvi do njihovega konca 8. avgusta bo ob posebnih razmerah in predvidenih ukrepih potreben izjemen organizacijski in logistični napor.Prvi športniki, športni delavci in tudi novinarji so pred začetkom iger že prispeli v deželo vzhajajočega sonca. »Začela se je popolna izvedbena faza,« je v ponedeljek izjavil predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach. Marca 2020, ko je Mok skupaj z japonskimi prireditelji prestavil igre, je bilo upanje, da bo pandemije konec že pred letošnjo spomladjo. A realnost je bila močno drugačna - rast pandemije po svetu v spomladanskih mesecih je postavila nov izziv organizatorjem, ob tem pa spodbudila javno nasprotovanje izvedbi iger.Z umiritvijo pandemije v zadnjem obdobju se je javno mnenje na Japonskem v zadnjih tednih končno začelo nagibati v smeri podpore, a delež tistih, ki podpirajo igre, je še vedno precej pod ravnijo pred izbruhom pandemije. Prireditelji so z namenom zagotavljanja varnosti sprejeli številne ukrepe, med drugim tudi prepoved prihoda tujih navijačev. V zadnjih dneh so sporočili, da bi lahko na prizoriščih igre spremlljali lokalni navijači - do polovice kapacitete posameznega prizorišča oziroma največ 10.000 gledalcev.Tako bodo tekmovanja na igrah potekala brez bučnega navijanja, športniki pa si ne bodo smeli podajati rok ali si segati v objem. Vse to bo ob omejitvah s premikanjem udeležencev in drugih ukrepih poskrbelo za ene najbolj nenavadnih olimpijskih iger v zgodovini. Športniki bodo tako morali spoštovati številne varnostne ukrepe. Razen med obedi, spanjem in tekmovanjem bodo ves čas morali nositi maske, premikali pa se bodo lahko le med olimpijsko vasjo in tekmovališči. Za kršitve teh pravil so predvidena opozorila, kazni in celo izključitev z iger.Podobno velja tudi za druge udeležence, tudi novinarje, ki se ne bodo smeli prosto premikati po japonski prestolnici, svoje poti z uradnim prevozom pa bodo morali javiti vnaprej. Igre v Tokiu so se že pred pandemijo soočale z več izzivi. Prenova glavnega stadiona se je leta 2015 zapletla zaradi previsokih predvidenih stroškov gradnje. Posledično so organizatorji izvedli nov natečaj za cenejši objekt.Leta 2019 je po francoski preiskavi o dvomljivih plačilih v času kandidature Tokia za gostiteljstvo iger odstopil takratni predsednik japonskega olimpijskega komiteja Tsunekazu Takeda. V začetku tega leta pa je po seksističnih izjavah glede sestankovanja z ženskami odstopil vodja organizacijskega odbora Yoshiro Mori.A pandemija je tista in bo še naprej ta, ki predstavlja največji izziv za izvedbo iger. Čeprav bo po predvidevanjih Moka več kot 80 odstotkov vseh sodelujočih športnikov cepljenih, to ne bo zagotovilo popolno zanesljivega pristopa za preprečevanje širjenja okužb.To se je izkazalo ta teden, ko je moralo v torek devet članov olimpijske delegacije iz Ugande ob prihodu na Japonsko v karanteno, potem ko je eden izmed njihovih trenerjev oddal pozitiven vzorec. Trener je bil sicer že cepljen, pred odhodom iz domovine pa je bil njegov test negativen.Zaradi tovrstnih primerov so organizatorji predvideli redno dnevno testiranje vseh športnikov. Ta pristop pa bo lahko privedel do nenapovedanih odpovedi nastopov in s tem posegov v izide teh iger. V to pa je pandemija že tako ali tako posegla s tem, ko je v zadnjih 15 mesecih močno posegla v priprave športnikov.Pandemija pa tudi pomeni, da zadnje priprave za izvedbo iger predstavljajo v prvi vrsti borbo lokalnih organizatorjev s časom. Da gre za neizprosen tempo, kažejo tudi posamezni zdravstveni primeri vpletenih. Tako je guvernerka Tokia Yuriko Koike ta teden sporočila, da bo zaradi izčrpanosti, povezane z delom na projektu iger, teden dni morala prisilno počivati.Poleg fizičnega in psihičnega bremena organizacije pa Japonce čaka tudi finančno breme izvedbe močno prilagojenih iger. Preložitev iger in dodatni varnostni ukrepi so h končnemu proračunu dodali vsaj 2,1 milijarde evrov. Skupni stroški iger bi se lahko tako povzpeli na 14,5 milijarde evrov, igre pa bi tako postale kljub vsem naporom Moka in lokalnih organizatorjev za večjo finančno vzdržnost ene najdražjih doslej.