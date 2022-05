Torkarjeva sedma v Sofiji, Dragič izgubil svoj prvi dvoboj

Zadnji dan evropskega prvenstva v judu v Sofiji sta v odprtih kategorijah Slovenijo zastopala Urška Torkar in Vito Dragič. Torkarjeva, ki je na prvenstvu nastopila prvič, je zasedla sedmo mesto, izkušenejši Dragič pa je izgubil že svoj prvi dvoboj.

Torkarjeva je tekmovanje začela z zmago proti Larisi Čerić iz Bosne in Herzegovine. V 46. sekundi rednega dela si je priborila prednost z metom za vazari in to točko prednosti uspešno zadržala do izteka rednega dela.

V četrtfinalu se je pomerila s Sebile Akbulut. Po dobre pol minute dvoboja je Turkinja izkoristila napako Torkarjeve in jo v parterju po dvajsetih sekundah v končnem prijemu premagala z iponom. Tako se je Slovenka uvrstila v repešaž kategorije nad 78 kilogramov, za preboj v finalni blok se je pomerila s Kingo Wolszczak. V drugi minuti dvoboja je Slovenka želela izvesti met, vendar jo je Poljakinja z napadom dobila v končni prijem v parterju in tam držala 20 sekund za ippon ter zmago v dvoboju.

»Na teh tekmovanjih veliko vlogo igra psihična pripravljenost. Včasih je lažje, če greš v borbo brez pričakovanj, daš vse od sebe in si ne glede na izid zadovoljen. Potem pride pa borba s tekmovalko, s katero sem se že srečala tudi na pripravah, in pri tej se pa ta sproščenost ustavi. Žal danes nisem mogla dokazati, kaj vse lahko naredim, bodo pa kmalu spet priložnosti, da dokažem, česa sem zmožna,« je po porazu dejala Torkarjeva.

Poraz po zlati točki

Zadnji predstavnik v moških kategorijah je bil v Sofiji Vito Dragič. Žreb mu je naklonil prosti prvi krog izločilnih dvobojev, v drugem pa se je pomeril z Richardom Sipoczem. Po neodločenem rednem delu dvoboja, v katerem je Dragič prejel dve kazni, Madžar pa eno, se je ta prevesil v boj za zlato točko. V njem je v 45. sekundi Sipocz izvedel protinapad, s katerim si je priboril ipon in Dragiča izločil iz nadaljnjega tekmovanja.

»Dva tedna pred evropskim prvenstvom sem bil na pripravah na Madžarskem. Vsak dan sem se z Sipoczem boril večkrat. Na treningu, ko si bolj sproščen, ko lahko padeš in se dvigneš, lahko več tvegaš. Tukaj si tega nisem mogel privoščiti. In posledično zanj nisem našel rešitve, kako ga premagati,« je bil razočaran Dragič.

Slovenija Sofijo tako zapušča z eno kolajno, bronasto je osvojila Anka Pogačnik.