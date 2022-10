Tudi Slovenci merijo visoko v šahovski ligi prvakov

Ta teden v Mayerhofnu na avstrijskem Tirolskem poteka evropski klubski pokal. Na prestižnem tekmovanju, ki bi ga lahko primerjali z ligo prvakov v nogometu, nastopa 70 ekip v moški in 17 v ženski konkurenci. Prvo ime med številnimi zvezdniškimi imeni je aktualni svetovni prvak Magnus Carlsen, predstavnik prve deseterice svetovne ratinške lestvice pa je še njegov predhodnik na šahovskem prestolu, legendarni Viši Anand. V ženski konkurenci bosta nastopili dve nekdanji svetovni prvakinji, na štartnih seznamih klubov je skupaj kar 135 igralcev in igralk z najvišjim, velemojstrskim naslovom.

Najboljši slovenski klubi so se vse od osamosvojitve redko odločali za sodelovanje na najvišji ravni evropskega klubskega tekmovanja. Tovrstno stanje letargije sta v zadnjih letih prekinila naša najboljša kluba iz Ljubljane in Maribora, ki sta zmagoslavja v domačih ligaških tekmovanjih vendarle začela nadgrajevati tudi z udeležbo v evropski konkurenci.

Ljubljančani so se letos odločili narediti še korak dlje

Ljubljančani, aktualni državni prvaki tako v moški kot v ženski konkurenci, so se letos odločili narediti še korak dlje in so v tokratno izvedbo vstopili z daleč najbolj ambicioznim projektom doslej. Ob sponzorskem vložku podjetja Tajfun Planina so namreč v obeh konkurencah sestavili sila privlačni ekipi, ki tokrat na tekmovanju ne nameravata zgolj sodelovati, temveč načrtujeta boj za najvišja mesta.

Najodmevnejša okrepitev moške ekipe je 19-letni Indijec Arjun Erigaisi, trenutno eden najbolj »vročih« igralcev na svetu, ki se v zadnjem obdobju bliskovito prebija proti prvi deseterici na svetu. Na nedavno končanem turnirju elitne spletne serije je njegov pohod k prvemu mestu v finalu zaustavil šele sam Magnus Carlsen.

Laura Unuk bo med aduti ljubljanskega kluba. FOTO: Osebni Arhiv

Ena od vzhajajočih zvezd svetovnega šaha je tudi njegov leto dni mlajši rojak Nihal Sarin, ki bo dodal mero mladostne ambicioznosti in prodornosti. Na čelu izkušenejšega dela ekipe sta Hrvat Ivan Šarić, evropski prvak iz leta 2018, ter Andrej Volokitin, najboljši posameznik ukrajinske reprezentance pri njenem zmagoslavju na evropskem ekipnem prvenstvu lansko leto v Čatežu. Edina slovenska igralca v ekipi sta naš najboljši šahist zadnjih let Luka Lenič in letošnji državni prvak Matej Šebenik. V močni konkurenci, ki je letos resda nekoliko okrnjena zaradi odsotnosti ruskih ekip, so Ljubljančani pred začetkom tekmovanja po ratingu na visokem četrtem mestu. Prvi favorit je romunska ekipa Superbet na čelu z Anandom in še enim mladim indijskim zvezdnikom Gukešom, Carlsenov Offerspiell pa začenja s sedmega izhodišča.

Upamo, da bodo naši klubi na tovrstnih tekmovanjih postali stalnica

Ženska ekipa kluba iz slovenske prestolnice je bolj slovensko obarvana, saj so v njej poleg naše najboljše igralke Laure Unuk še Zala Urh, Teja Vidic in letošnja državna prvakinja Petra Kejžar. Da bodo še bolj konkurenčne najboljšim, bo na čelu ekipe zagotovila nekdanja svetovna prvakinja, Ukrajinka Marija Muzičuk, ki je tudi igralka z najvišjim ratingom na turnirju. Ljubljančanke so pred začetkom osme nosilke, prve favoritinje pa so ponovno igralke kluba iz Monaca, ki so v preteklosti že večkrat osvojile evropsko lovoriko.

Slovenska šahovska javnost tako letos zagotovo še z večjim zanimanjem spremlja dogajanje na evropskem pokalu. Ali bo domačemu klubu uspelo realizirati odmeven rezultat, bo znano že konec tedna.

Želimo si lahko, da bi tovrsten ambiciozni pristop v druščini najboljših skušali posnemati tudi v ostalih klubskih sredinah pri nas, predvsem da bi vsaj z isto mero ambicioznosti sile usmerili tudi v razvoj mladih domačih igralcev, tako v kontekstu kvalitete kot kvantitete, kar bi v gotovo prineslo pozitivne učinke na razvoj slovenskega šaha v celoti. Ob tem lahko le upamo, da ne gre za enkratno izjemo in da bodo naši klubi na tovrstnih tekmovanjih v prihodnje postali stalnica.