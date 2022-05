Turk najboljši v Velenju

Rok Turk je slavil zanesljivo, dobil je devet od desetih hitrostnih preizkušenj in na koncu za 22 sekund ugnal Nemca Alberta Von Thurna und Taxisa (Škoda Fabia Rally2). Turk je bil najboljši že v petek, ko so v velenjski okolici vozili prvi hitrostni preizkušnji, pa tudi danes je ostal v vodstvu na preostalih osmih. Prav nemški dirkač je bil edini, ki je bil blizu in nevaren za zmago, saj je na koncu že tretji Madžar Laszlo Fekete (Škoda Fabia R5) zaostal že več kot tri minute.

Zmagovalnemu odru v skupni konkurenci se je približal naslednji slovenski dirkač, Marko Grossi (Hyundai i20R5), ki je za Madžarom zastal le devet sekund. V deseterici pa so od domačih dirkačev končali še Darko Peljhan (VW Polo RN4) na šestem, Mark Škulj (Ford Fiesta rally 4) na osmem in Grega Premrl (Peugeot 208 rally4) na desetem mestu.

Izidi: 1. Rok Turk/Blanka Kacin (Slo/Hyundai i20) 33:34,2 2. Albert von Thurn und Taxis/Bernhard Ettel (Nem/Škoda Fabia rally2 evo) + 22,9 3. Laszlo Fekete/Škoda Fabia R5 (Mad/Škoda Fabia R5) 4. Marko Grossi/Tara Berlot (Slo/Hyundai i20 R5) 3:13,5, 5. Rene Noller/Stefan Kopczyk (Nem/Opel Corsa rally4) 3:58,7 6. Darko Peljhan/Matej Čar (Slo/VW Polo RN4) 4:19,3 ... 8. Mark Škulj/Uroš Ocvirk (Slo/Ford Fiesta rally4) 5:00,2 10. Grega Premrl/Vili Ošlaj (Slo/Peugeot 208 rally4) 6:14,7

Letošnji reli je privabil več kot 80 posadk, do cilja jih je prišlo 61, močna je bila tudi mednarodna konkurenca. Domače društvo AMTK Velenje je ob 40-letnici delovanja društva tokrat pripravilo že 37. reli Velenje, ki se po prisilni prekinitvi dejavnosti zaradi pandemije zdaj spet vrača v prejšnji okvir, tokrat pa je bila dirka spet dvodnevna. Obenem pa je s to 37. izvedbo velenjski reli po številu tudi ujel nekoč najbolj znano prireditev na tem področju v Sloveniji, reli Saturnus.

Na koncu je Turk upravičil vlogo favorita, tekmecem, še posebej slovenskim, ni prepustil prav veliko. Državni prvak je lovil in ujel svojo četrto zmago na tej dirki (zmagal je še v letih 2015, 2017 in 2018), s čimer je po številu uspehov ujel doslej najuspešnejšega, Braneta Küzmiča.

Turk je reli v soboto začel s 15 sekundami prednosti po petkovem delu, a jo je počasi povečeval. Dirkače sta sicer danes ovirala tudi dež in mokre ceste, toda Turk je bil zanesljiv. Pred zadnjimi današnjimi preizkušnjami je imel celo že več kot pol minute naskoka pred Von Thurnom und Taxisom, na koncu pa je ta znašala še vedno dovolj velikih 22,9 sekunde.

Za Turka je to druga zmaga za DP v sezoni 2022, saj je v slovenski konkurenci dobil že reli Vipavska dolina v začetku aprila, ko je sicer skupno slavil ruski dirkač Nikolaj Grjazin. Sezona v reliju se bo za slovenske dirkače nadaljevala konec junija z relijem Ina Delta na Hrvaškem, ki bo štel tudi ta slovensko DP.