Turkmenistanski »volčjak« hitro spravil na kolena slovensko »gorilo«

Slovenskemu borcu Jakobu Nedohu se ognjeni krst v ameriški seriji PFL (Professional Fighters League) v mešanih borilnih športov (MMA) ni izšel po načrtih in željah. V uvodnem dvoboju v poltežki kategoriji (do 93 kilogramov) na turnirju v Las Vegasu je moral namreč priznati premoč Turkmenistancu Dovletdžanu Jagšimuradovu.

Obračuna je bilo konec že v uvodni rundi. Jagšimuradov je namreč po dobri minuti 27-letnega Koprčana vidno ranil s silovitim desnim širokim krošejem in ga v nadaljevanju še večkrat natančno zadel. Z nadaljnjimi udarci – med njimi tudi natančnimi aperkati – ga je slednjič spravil k ograji in nato še na kolena. Ker mu Nedoh, ki si je na tleh z rokami zakril obraz, ni več nudil pravega odpora, sodniku Keithu Petersonu ni več preostalo drugega, kot da je po slabih treh minutah prekinil dvoboj in za zmagovalca s tehničnim nokavtom razglasil 34-letnega »volčjaka« iz Turkmenabata.

Jagšimuradov je tako slavil 22. zmago (18. s prekinitvijo, v statistiki ima še en neodločen izid in sedem porazov), za katero je prejel šest točk. Z njimi si je izbojeval odlično izhodišče v boju za milijon dolarjev, kolikor bo na bančni račun kapnilo končnemu zmagovalcu ameriške serije PFL. V evropski različici tega tekmovanja je lani zablestel Nedoh, ki si je po treh bliskovitih uspehih ovenčal s šampionskim pasom, poleg tega si je prislužil glavno nagrado v višini 100.000 ameriških »zelencev«. Tokrat je doživel boleč poraz, svojega drugega v MMA, v katerem ima še osem zmag. Prav vse je v slogu »gorile«, kot se glasi Jakobov vzdevek, dosegel s prekinitvijo.