Mnogi niso mogli verjeti, kaj je naredil slovenski šampion

Kako je Jakob Nedoh, novopečeni prvak evropske lige profesionalnih borcev (PFL) v poltežki kategoriji (do 93 kg), podoživel izjemno zmago na zaključnem turnirju v Dublinu nad Angležem Simeonom Powllom, kaj je pričakoval in na koncu tudi dobil, kaj so mu po uvodni rundi svetovali trenerji, kdo mu je dajal napotke, kako je bil zadovoljen s svojo predstavo, kakšno poškodbo je Nedoh zadal tri leta mlajšemu Londončanu, zakaj ima podvig 27-letnega Koprčana še toliko večjo težo, kaj mu pomeni še več od lepe denarne nagrade, komu je hvaležen, kaj je naredil po koncu dvoboja, kakšni so njegovi načrti za naprej ...