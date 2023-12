Jakob Nedoh nokavtiral še Angleža, osvojil pas in ček za 100.000 dolarjev

Jakob Nedoh, slovenski as mešanih borilnih športov (MMA), je novi prvak evropske lige PFL. Na zaključnem turnirju v Dublinu je 27-letni Koprčan v velikem finalu poltežke kategorije (do 93 kilogramov) v drugi rundi nokavtiral Angleža Simeona Powlla. Z izjemno predstavo si je priboril ček za 100.000 dolarjev in vstopnico za ameriško serijo PFL 2024, v kateri zmagovalci prejmejo milijon ameriških »zelencev«.

Nedoh je obračun začel odločno in že v uvodni rundi tri leta mlajšemu tekmecu zadal več močnih udarcev. Za nameček ga je dvakrat vrgel kot majhnega otroka. Toda Powell se je po začetni Jakobovi prevladi vrnil v igro in ga tudi sam nekajkrat zadel, še posebej nevaren je bil njegov poskus z letečim kolenom. Zaradi boljšega zaključka so britanski komentatorji menili, da je runda pripadla 24-letnemu Londončanu, čeprav je v seštevku močnejši vtis vseeno zapustil slovenski šampion.

Druga runda se je začela podobno kot prva – z Nedohovo pobudo, ki je hitro obrodila sadove. Po dobri minuti je Powlla dobro zadel z desnim poldirektom, z levim krošejem pa ga je spravil na tla, kjer je nato dokončal svoje delo. Sodniku takrat ni preostalo drugega, kot da je prekinil dvoboj, in za zmagovalca razglasil »Gorilo«, kakor se glasi vzdevek Jakoba.

Tudi Simeon Powell (desno) je občutil moč Jakoba Nedoha. FOTO: Jose Penuela

Nedoh: To je šele začetek

Koprski as, sicer član ljubljanskega T'n'T Gyma, je tako dosegel še osmo zmago zapovrstjo. V poklicni statistiki ima tudi en poraz, ki pa ga ne šteje, ker ga je pred leti doživel na amaterskem turnirju. Powell je potreboval kar nekaj časa, da je prišel k sebi, po krstnem porazu (po devetih zaporednih zmagah) pa ni skrival velikega razočaranja. Nedoh je tudi po dvoboju pokazal, da je velik človek, saj je po krajšem slavju odkorakal do tekmeca in ga tolažil na tleh.

»Zdi se mi, kot da sanjam. To je rezultat trdega dela in odrekanja. A to je šele začetek,« je po odmevni zmagi povedal diplomirani profesor športne vzgoje, ki je na poti do velikega finala konec marca v Newcastlu že v uvodni rundi nokavtiral Italijana Riccarda Nosiglio in nato pred dobrima dvema mesecema v Parizu pred očmi francoskega nogometnega zvezdnika Kyliana Mbappeja – prav tako v prvi rundi – še domačega matadorja Anthonyja Salamona.