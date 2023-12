Angleški velikan zelo spoštuje slovenskega tekmeca, toda ...

V Dublinu bo nocoj zaključni turnir evropske lige profesionalnih borcev (PFL), na katerega se je prebil tudi slovenski mojster mešanih borilnih športov Jakob Nedoh. V velikem finalu poltežke kategorije (do 93 kilogramov) se bo spoprijel z Angležem Simeonom Powllom, ki v kletki še ni okusil grenkobe poraza. V poklicni statistiki ima devet zmag, od katerih je sedem dosegel s prekinitvijo.

Koprskega asa, ki ima uradno sedem zmag (vse si je priboril s prekinitvijo v uvodni rundi) in en poraz (Jakob ga sicer ne šteje, ker ga je doživel na amaterskem turnirju), zelo spoštuje. Toda po drugi strani je 24-letni Londončan prepričan, da tri leta starejši Nedoh doslej še ni imel opravka s tako dobrim borcem, kot je on.

»Jakob je fenomenalen športnik. Njegovi telesna pripravljenost in statistika sta dovolj zgovorno. Vendar pa se še ni boril s takšnim, kot sem jaz. Jaz sem tisti lačni lev, saj veste, kaj hočem povedati,« je povedal Powell in glede slovenske »Gorile«, kakor se glasi vzdevek diplomiranega profesorja športne vzgoje iz Kopra, še pristavil: »Nedoh je zelo nevaren. Zaradi njega sem res nabrušen in mislim, da bodo gledalci videli najboljšo različico mene.«

Podobno razmišlja tudi Nedoh, ki ne dvomi o svojem uspehu. Verjame, da bo kletko zapustil dvignjenih rok, osvojil glavno nagrado v višini 100.000 dolarjev in si priboril vstopnico za ameriško serijo PFL 2024.