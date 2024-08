Ujete tisočinke (19. 8. - 15. 8.)

Galerija

Manchester City se je doma proti Ipswichu znašel v zaostanku že v sedmi minuti. Zadel je Sammie Szmodics. A so sinjemodri hitro postavili stvari na svoje mesto: v 12., 14. in 16. minuti sta zadela Erling Haaland dvakrat in Kevin de Bruyne enkrat. Za vodstvo s 3:1! Nadaljevanje tekme je bilo mirnejše, je pa s tretjim golom zmago Cityja v 88. minuti potrdil Haaland. Foto: Darren Staples/Afp