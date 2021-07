Ukrajince razjezila ruska ignoranca

Občutki po uvodni slovesnosti olimpijskih iger so po vsem svetu mešani, glede scenarija se prepletajo pohvale in kritike, tokrat je pač šlo za posebno zgodbo brez navzočnosti občinstva na tribunah.



Za prvi politični zaplet pa so poskrbeli v Rusiji, kjer med neposrednim prenosom uvodnega spektakla iz Tokia na javni TV niso pokazali mimohoda ukrajinskih športnikov in tako tudi ne njihove modro-rumene zastave. Iz največje evropske dežele se je tako že vsul plaz kritik, konflikt zaradi vojne v zadnjih letih na ukrajinskem vzhodu kot tudi glede zapleta s Krimom traja še naprej, sleherno takšno dejanje botruje novim nesoglasjem.



Iz službe za stike z javnostjo 1. programa ruske TV so se oglasili s sporočilom, v katerem so med drugim zapisali: »Parada športnikov je na tej slovesnosti trajala več kot dve uri, mi pa moramo izpolniti obveznosti do naših oglaševalcev. Zato smo morali prenos za hip prekiniti.« Jasno, sledijo si ugibanja, da nikakor ni naključna prekinitev prav v trenutku prihoda ukrajinske reprezentance, zanimive pa so tudi besede Andreja Červičenka, nekoč vplivnega predsednika nogometašev moskovskega Spartaka, ki je za spletni portal championat.com poudaril: »Všeč mi je, ker naša TV ni pokazala mimohoda Ukrajincev. Če se le spomnimo, kako se obnašajo politiki te države do Rusije ... Prvi program je ukrepal radikalno in pravilno.«

