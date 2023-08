Ukrajinci so telesno izjemno močni, prava ruska šola

V nadaljevanju preberite:

Varna je varna. Slovenski odbojkarji so že v tem bolgarskem mestu, kjer se bodo jutri lotili bojev v skupini B evropskega prvenstva za leto 2023. Palačo kulture in športa, v kateri bodo igrali, že poznajo, saj so tam opravili skupinski del EP v letu 2015 Na koncu so se prvič okitili s srebrnim odličjem kot še dvakrat za tem. Pri vseh treh naslovih starocelinskega podprvaka je vidno vlogo odigral tudi podajalec Gregor Ropret, tokrat želi stopničko višje. Njegova pričakovanja in misli preberite v pričujočem pogovoru.