Ukrajinski šampion ni ostal dolžan britanskemu menedžerju

Nad točkovanjem sobotnega boksarskega obračuna v Riadu med ukrajinskim šampionom Oleksandrom Usikom in Tysonom Furyjem so imeli zlasti v britanskem taboru obilo pripomb. Poraženi izzivalec iz Manchestra ni skrival razočaranja zaradi poraza po soglasni sodniški odločitvi (trikrat s 112:116).

»Prepričan sem, da bi moral zmagati. Menim, da sem bil v obeh dvobojih boljši, toda v statistiki imam zdaj dva poraza. Ne morem se znebiti občutka, da je Usik nekaj dni prezgodaj prejel božično darilo,« še nekaj dni po dvoboju zmajuje z glavo Fury, s katerim se je strinjal tudi njegov promotor Frank Warren.

Frank Warren (desno), promotor Tysona Furyja, se ne strinja s sodniško odločitvijo. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

»Moram priznati, da sem osupel. Tysonu so dali zgolj štiri runde od dvanajstih, kar je neverjetno. Zavedam se, da sem pristranski, toda eden od sodnikov mu je dal le eno rundo od zadnjih šestih. Kako je to mogoče? To je noro!« je bentil 72-letni Anglež.

Usik, ki je ubranil naslove svetovnega prvaka v težki kategoriji po različicah WBC, WBA in WBO, mu ni ostal dolžan. »Mislim, da je stric Frank slep. Če Tyson trdi, da sem prejel božično darilo, v redu. Toda zahvaljujem se bogu, ne Furyju, ki ga sicer spoštujem, saj me motivira, da se izboljšujem. Frank pa je malo nor. To je moje mnenje,« je še dejal 37-letni Ukrajinec.