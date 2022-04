Ukrajinski šampion razmišlja o vrnitvi v ring

Nekdanji svetovni prvak v težki kategoriji v boksu, Ukrajinec Vladimir Kličko, razmišlja o vrnitvi v boksarski ring. Dva dni po napovedi britanskega svetovnega prvaka Tysona Furyja, da končuje športno pot, je 46-letni Kličko v pogovoru za časnik Bild napovedal, da bo poskusil z vrnitvijo. »Zakaj pa ne, če bom v dobri formi. Morda bom imel te sanje, da podrem rekord Georga Foremana. Vsekakor me zelo motivira, ko vsako jutro vstanem in se ukvarjam s športom,« je dejal Ukrajinec.

Ideja pa ni nova, saj je Kličko že pred leti dejal, da bi bil tudi zanj izziv zrušiti rekord Foremana in postati najstarejši boksar v zgodovini, ki bi se boril za naslov svetovnega prvaka, a takrat poudaril, da načrta za to še nima. Foreman je bil star 45 let, devet mesecev in 25 dni, ko je premagal 18 let mlajšega rojaka Michaela Moorerja in osvojil naslov svetovnega prvaka po različicah WBF in IBF. Ukrajinec je že zdaj, trenutno v Kijevu v ukrajinsko-ruski vojni podpira brata Vitalija, ki je župan Kijeva, starejši od Foremana.

Pred vrnitvijo v ring pa je Klička že pred dvema letoma posvaril kar Foreman sam. »Zakaj bi še enkrat boksal. Če denar res nujno potrebuje, naj poskusi. Če pa je finančno vse v redu, mu ne tega ne bi svetoval.« Ukrajinec je svojo boksarsko pot sklenil leta 2017. Na 69 profesionalnih dvobojih je slavil 64 zmag. Na koncu pa so bili prav porazi razlog za slovo, ko sta ga ugnala že omenjeni Fury in njegov rojak Anthony Joshua.