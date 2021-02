Umrl je legendarni voznik relija Hannu Mikkola

Legendarni finski voznik relija Hannu Mikkola je včeraj zvečer umrl za posledicami raka, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Star je bil 78 let. Mikkola je bil svetovni prvak leta 1983, kar sedemkrat pa je osvojil v svoji domovini sloviti reli 1000 jezer.



Novico o smrti sta v petek zvečer potrdila njegova sinova, danes pa še tiskovni predstavnik WRC, svetovnega prvenstva v reliju.



Eden od prvotnih »letečih Fincev« je kariero začel pri Volvu leta 1973 na reliju Monte Carlo, prvo zmago na dirkah pa je dosegel s Fordom Escortom na Finskem leto kasneje. Edini naslov svetovnega prvaka je dosegel z Audijem. V letih 1979 in 1980 je bil v skupnem seštevku drugi.



Kasneje je dirkal še za Mazdo, skupaj pa zbral 123 nastopov in 18 zmag. Na stopničkah je stal 44-krat, najhitrejši pa je bil na 654 hitrostnih preizkušnjah v 20-letni karieri. Upokojil se je leta 1993 in se posvetil družinskemu življenju.



Mikkoli, članu hiše slavnih relija, so se že poklonili velikani tega športa Carlos Sainz, Sebastien Ogier, Petter Solberg in drugi.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: