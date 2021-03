Urnaut in Kozamernik prvaka pokala challenge

Slovenska odbojkarska reprezentanta Tine Urnaut in Jan Kozamernik sta zmagovalca evropskega pokala challenge. Z italijanskim Allianz Milanom sta se v velikem finalu tudi na povratni tekmi veselila zmage s 3:2 nad turškim moštvom Ziraat Bankasi SK Ankara.



Italijanski prvoligaš Allianz Milano je v letošnji evropski klubski sezoni nastopal v pokalu challenge, po kakovosti tretjem najmočnejšem tekmovanju pod okriljem Evropske odbojkarske konfederacije. Milančani v šestnajstini finala tekme niso igrali, saj je latvijski SK Jekabpils Luši nastop odpovedal, v osmini finala pa so iz nadaljnjega tekmovanja izločili kamniški Calcit Volley. V četrtfinalu je sledila še zmaga nad romunskim Dinamom iz Bukarešte.



Moštvo Tineta Urnauta in Jana Kozamernika si je nastop v velikem finalu zagotovilo z zmagama proti turškemu Halkbanku iz Ankare, nato pa so na obeh razburljivih finalnih obračunih s še enim turškim predstavnikom v tem tekmovanju, Ziraat Bankasi SK Ankaro, slavili s 3:2 v nizih.



Že v Milanu sta reprezentanta igrala na visoki ravni. Kozamernik je k zmagi prispeval 13 točk in se izkazal s kar petimi asi in dvema blokoma, Urnaut pa je v prvih treh nizih vknjižil osem točk, sprejemal je s 43-odstotno natančnostjo. Na povratni tekmi v Ankari je Kozamernik napadal s 60-odstotno učinkovitostjo in nanizal šest točk, štiri je prispeval z blokom, dve z začetnim udarcem. Slovenski kapetan pa je sprejemal s 50-odstotno natančnostjo, v napadu pa je s 55-odstotnim izkupičkom dosegel 16 točk.



Dan prej je slovenska odbojkarska reprezentantka Lana Ščuka s turško ekipo Sistem9 Yesilyurt prav tako osvojila evropski pokal challenge. Sprejemalka, ki je v celoti odigrala obe srečanji proti romunski C.S.M. Volei Albi Blaj, se je tako razveselila svojega prvega naslova v evropskih klubskih tekmovanjih.

