Urnautov Zenit brez zenita

V Stožicah tokrat ne bodo po odbojkarsko stiskali pesti za Tineta Urnauta, Klemna Čebulja, Jana Kozamernika, Alena Pajenka, Dejana Vinčića, Gregorja Ropreta (ta je v petek uradno iz francoskega Cambraija prestopil v italijansko Perugio) ali Janija Kovačiča. Toda vseeno nas čaka ognjemet. Danes ob 18. in 21. uri bosta namreč v Ljubljani finalni tekmi odbojkarske lige prvakinj in prvakov. Najprej se bodo udarila dekleta italijanskega Imoco Conegliana in Vakifbanka iz Istanbula, nato bodo odmevali siloviti udarci igralcev iz poljske vrste Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle in italijanskega Itas Trentina.