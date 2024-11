Urška Žolnir Jugovar športna direktorica krovne evropske zveze

Nekdanja slovenska judoistka Urška Žolnir Jugovar nadaljuje udejstvovanje v športu. Na sobotnem rednem kongresu evropske zveze EJU v Budimpešti so olimpijsko prvakinjo iz Londona 2012 med člani izvršnega odbora imenovali za glavno športno direktorico krovne evropske zveze.

Urška Žolnir Jugovar tudi po koncu športne kariere velja za eno najvidnejših osebnosti v svetu juda, so zapisali pri slovenski judo zvezi. Njena izvolitev v vodstvo EJU je priznanje njenemu dolgoletnemu prispevku k razvoju in promociji juda tako v Sloveniji kot tudi širše v Evropi, so dodali.

Slovensko zvezo sta na kongresu zastopala predsednik Bogdan Gabrovec in generalni sekretar Aljaž Sedej. Na kongresu je bilo prisotnih 138 delegatov iz 49 držav.

Evropska judo zveza z novo sestavo izvršnega odbora obljublja še več inovacij in projektov za krepitev juda na evropski in globalni ravni. Predsednik krovne evropske zveze ostaja Madžar Laszlo Toth in pozdravlja tesno sodelovanje s svetovno zvezo IJF.