Andreja Leški v Uzbekistan, Kaja Kajzer presenetila z odločitvijo

Za Andrejo Leški, olimpijsko prvakinjo v judu, sezone vendarle še ni povsem konec. Čez dobra dva tedna bo namreč odpotovala še v Taškent, kjer se bo udeležila tudi vojaškega svetovnega prvenstva (med 14. in 20. oktobrom).

V glavnem mestu Uzbekistana bo našo šampionko – tako kot na drugih tekmovanjih – vodil klubski trener Luka Kuralt, ki je prav tako pripadnik športne enote Slovenske vojske. Čeprav se je 27-letna Koprčanka, sicer članica JK Bežigrad, spogledovala s prestopom v višjo kategorijo, se je zdaj odločila, da se bo še naprej borila v polsrednji (do 63 kilogramov).

Kaja Kajzer in Andreja Leški sta se zelo razveselili novih avtomobilov citroën C4, ki sta ju prejeli v uporabo od pokrovitelja Avto Moste. FOTO: Sebastjan Pust/Avto Moste

»Ko sem pred dnevi stopila na tehtnico, sem imela 67 kilogramov, kar pomeni, da moram do tekme shujšati le za štiri kilograme, kar res ni veliko,« je omenila Leškijeva, ki bo dobila novo tekmico. V slovensko »paradno« kategorijo, v kateri sta se pred Andrejo z naslovoma olimpijske prvakinje ovenčali že Urška Žolnir (zdaj tudi Jugovar) in Tina Trstenjak, se bo namreč preselila njena klubska kolegica Kaja Kajzer, ki je doslej tekmovala med judoistkami, težkimi do 57 kilogramov.