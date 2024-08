Olimpijska prvakinja je spet doma!

Dobitnica zlate olimpijske medalje Andreja Leški je prispela v domovino. Na Letališču Jožeta Pučnika so jo pozdravili navijači, ki so pred dnevi z navdušenjem spremljali tudi njene dvoboje na tatamiju.

Judoistka Andreja Leški je Sloveniji priborila prvo zlato medaljo na igrah v Parizu. »Neverjetno, to je pravljica. Presrečna sem, že v dvorani nisem vedela, kam se obrniti in s kom to proslaviti. Od veselja me razganja,« je takoj po nastopu dejala 27-letna Koprčanka.

Članica kluba Bežigrad je bila v finalu kategorije do 63 kilogramov z iponom boljša od Mehičanke Prisco Alcaraz.

To je tretja zlata medalja za slovenski judo na olimpijskih igrah oziroma sedma od 1991 dalje (3-1-3). Samostojna Slovenija je na poletnih olimpijskih igrah zdaj pri 29 medaljah (9-9-11).