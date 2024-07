Trstenjakova: Čutila sem ves dan; Žolnirjeva: Ponosna sem na naš judo

Olimpijski finale judoistk Andreje Leški in Mehičanke Prisce Alcaraz si je v Parizu ogledala tudi druga slovenska šampionka Tina Trstenjak, sicer tesna prijateljica Francozinje Clarisse Agbegnenou, s katero sta v medsebojnih dvobojih na zadnjih dveh olimpijskih igrah osvojili vsaka po eno zlato.

V dvorani je bila olimpijska prvakinja iz Ria v obeh delih tekmovanja. »Končalo se je sanjsko, a pot je bila res težka. Francozi so pripravili vse za slavje Clarisse, s katero sta se pomerili v polfinalu. Francozinja je imela za sabo res celo dvorano in ko zmagaš na taki tekmi, si res pravi,« je bila v izjavi za STA po slovenskem zlatu vesela tudi predhodnica Andreje Leški.

Urška Žolnir pomaga v Slovenski hiši. FOTO: Leon Vidic

O olimpijskih igrah je dejala, da so posebna tekma, kjer so možna presenečenja. O Andreji pa je menila, da v teh razmerah zasluženo osvojila zlato, še posebej, ker je kar dvakrat, tudi v finalu, zaostanek pretvorila v zmago. »Cel dan je nastopala zelo suvereno. Že dopoldan sem vedela, da je možno prav vse,« je dejala Trstenjakova.

»Tudi mene še vedno stisne, ko vidim, da je slovenski športnik v zaostanku. To je težko obrniti. Lahko je na tribuni, sama pa vem, kako je to na blazini težko. Res vse čestitke za današnji nastop. Res odličen dan s fenomenalnim zaključkom,« je po slovenski himni v dvorani na Champ de Marsu za STA še povedala Celjanka in pri tem mislila na lovljenje izida v finalu z Mehičanko, pa tudi v drugem krogu s tekmovalko iz Alžirije. Iz lastnih izkušenj ve, kako težko je prisiliti kakovostno tekmico v napako.

V Parizu se olimpijka mudi le kratek čas, a ni izpustila slovenske judoistične kategorije do 63 kg v ženski konkurenci, v kateri je zlato osvojila tudi njena klubska sotekmovalka Urška Žolnir.

»Igre so res zelo blizu in izkoristila sem priložnost, da sem tukaj. Ne vem, kdaj bo spet tako. Seveda pa sem si ogledala svojo kategorijo v judu. Nemogoče je v Parizu izpustiti tekmovanje v tem športu. Poznam vzdušje iz dvorane Bercy, kjer so tekme običajne, a ljudje tukaj so ljubitelji juda in športa, zato je to vedno nekaj posebnega,« je še povedala Trstenjakova.

Tina Trstenjak in Andreja Leški sta bili tudi tekmici. FOTO: Gabriela Sabau/ijf

V Parizu se mudi še ena prvakinja v judu Žolnirjeva. Sodeluje pri Slovenski hiši, kjer bo nocoj sprejem za novo slovensko olimpijsko prvakinjo v judu. Žolnirje je pred 20 leti na igrah v Atenah začela serijo osvajanja medalj slovenskega juda, ki je po današnji zmagi Leškijeve tako že na šestih zaporednih olimpijskih igrah domov prinesel kolajno.

Andreja Leški in Tina Trstenjak sta slovenski junakinji. FOTO: Jzs

V tem času je v kategoriji žensk do 63 kg Slovenija kar trikrat slavila naslov olimpijske prvakinje. Prva je bila prav Žolnirjeva leta 2012 v Londonu, sledila je Trstenjakova štiri leta kasneje v Riu, danes pa je to tradicijo nadaljevala Leškijeva.

»Absolutno me veseli, da judoisti že 20 let osvajamo olimpijske kolajne in da je Andreja danes ta niz še podaljšala, prišla v finale, tako da medalja je zagotovljena,« je v izjavi po zmagi Leškijeve v polfinalu in še pred finalnim dvobojem, v katerem je premagala Mehičanko Prisco Alcaraz, dejala Žolnirjeva.

»Tega se moramo veseliti vsi, tu je odrekanje, ne samo Andreje, ampak celotne njene ekipe, ogromno dela je v tej medalji, kakršnakoli že bo, in to je nagrada za celotno ekipo,« je dodala Žolnirjeva.

Ta je borbe spremljala od začetka današnjega dne. »V bistvu smo se vsi v Slovenski hiši za vsak slovenski nastop ustavili za trenutek in prisluhnili, tako da smo ves čas na tekočem s tem, kar se dogaja na slovenski športni sceni tukaj v Parizu.«