Usik šokiral Joshuo in več kot 60.000 gledalcev na Tottenhamovem štadionu

Oleksandr Usik je z levico večkrat močno zadel Anthonyja Joshuo. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Anthony Joshua je doživel drugi poraz v poklicnem ringu. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Ukrajinski profesionalni boksar(19 zmag, 13 z nokavtom, brez poraza) je šokiral več kot 60.000 gledalcev na nabito polnem štadionu Tottenham Hotspur, potem ko je prepričljivo premagal domačega ljubljenca(24 zmag, 22 z nokavtom, 2 poraza). »Maček«, kakor se glasi vzdevek 34-letnega asa iz Šipincija nedaleč stran od meje z Romunije, je na ta način tri leta mlajšemu britanskemu zvezdniku odvzel šampionske pasove v težki kategoriji po različicah IBF, WBA in WBO.Usik je obračun pred očmi svojega slovitega rojakazačel odlično in že v uvodnih treh rundah z levico večkrat močno zadel favoriziranega Joshuo, ki je poskušal v nadaljevanju nadomestiti zaostanek. Izzivalcu se je sicer sredi dvoboja približal, vendar pa ni zmogel izničiti razlike. Ravno nasprotno; 191 centimetrov visoki Ukrajinec, ki je začel v deveti rundi krvaveti nad desnim očesom, je osem centimetrov višjega Angleža, ki mu je močno oteklo desno oko, malo pred koncem obračuna stisnil ob vrvi, na katerih je domači matador le za las ušel nokavtu. Če bi dvoboj trajal le malo dlje, ga verjetno ne bi končal na nogah.Usik je prikazal vrhunsko predstavo. V ringu je bil preprosto prehiter za preveč statičnega Joshuo, tako da se je na koncu zasluženo veselil zmage po točkah s 117:112, 116:112 in 115:113. »Seveda mi ta uspeh pomeni ogromno. Obračun je potekal tako, kot sem načrtoval. Prejel sem sicer nekaj neprijetnih udarcev, ki pa me niso resneje ogrozili,« je po najodmevnejši zmagi doslej povedal neporaženi ukrajinski šampion.Na vprašanje, ali si je želel nokavtirati Anthonyja, je odkimal z glavo. »Ne, to ni bilo v mojem načrtu. Potem ko se ga v uvodnih rundah nekajkrat močno zadel, sem želel sicer pritisniti, vendar pa so me trenerji v kotu ustavili, rekoč, naj le nadaljujem zastavljeno delo,« je razkril novopečeni svetovni prvak združenj IBF, WBA in WBO, ki se je za podvig posebej zahvalil bogu. »Vse pride od njega,« je podal svoje mnenje.Ko so ga vprašali, ali je pripravljen na povratni obračun z Joshuo, je odvrnil, da o revanši zdaj (še) ne razmišlja. »Vse od januarja sem se zavzeto pripravljal za ta dvoboj in dolgo nisem videl svoje družine. Zdaj se veselim vrnitve domov ter snidenja z otroki in ženo, ki mi je prav na današnji dan pred dvanajstimi leti dahnila 'da',« je zaupal Usik in poudaril, da ima še precej rezerve. »Niste še videli najboljšega Oleksandra!«