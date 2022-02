Uvodno dirko MXGP preložili za en teden

Tim Gajser in kolegi bi se morali v Matterley Basin pomeriti za prve točke nove sezone, a dirk motokrosističnega svetovnega prvenstva v Veliki Britaniji ta konec tedna ne bo. Organizatorji so potrdili, da bodo morali kljub trudu vseh vpletenih spoštovati opozorilo vlade, ki je prebivalcem naročila, da se med divjanjem nevihte Eunice zadržujejo doma, če je to le mogoče.

Tudi v soboto in nedeljo naj se vreme ne bi preveč izboljšalo, Infront Moto Racing, Svetovna motociklistična zveza (FIM) in lokalni organizatorji pa so se odločili tekmovanja preložiti na naslednji konec tedna.

Nevihta Eunice je paralizirala britansko otočje. Prizor je iz Southwicka na jugu Anglije. FOTO: Glyn Kirk/AFP

»Glavna skrb Infront Moto Racinga in vseh vpletenih deležnikov je zdravje in varnost za vse, ki bi se udeležili dogodka, pa naj bo to javnost, dirkači, ekipe, delavci ali ostali člani karavane. MXGP Velika Britanija je preložen na prihodnji konec tedna, dogodek bo na sporedu med 26. in 27. februarjemz,« še piše v sporočilu za javnost, ki dodaja, da bodo kupljene vstopnice ostale v veljavi. Zahvalili so se za razumevanje in tudi vsem, ki so se trudili na prizorišču.

Na sporedu bi morale biti tudi dirke MX2 (Jan Pancar), EMX 125 (Jaka Peklaj) in EMX Open.