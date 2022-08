V Belgiji najhitreje vozi Valonec

Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) vodi po polovici drugega dne na domačem reliju Ypres, deveti preizkušnji sezone svetovnega prvenstva. Naskok pred drugouvrščenim Estoncem Ottom Tänakom (Hyundai) je povečal na 16 sekund, tretji je Valižan Elfyn Evans (Toyota, + 21). Kljub odstopu v petek se je danes na ceste vrnil tudi vodilni v skupnem seštevku, Finec Kalle Rovanperä.

V ekipi Toyote so namreč ponoči popravili njegov dirkalnik, ki ga je Finec razbil ob prevračanju v petkovi drugi hitrostni preizkušnji. Zaradi velikega časovnega pribitka po nedokončanih hitrostnih preizkušnjah sicer Rovanperä nima možnosti za visoko skupno uvrstitev, lahko pa v nedeljo dobi dodatne točke (največ pet) na posebnem power stageu. Danes so do konca še štiri hitrostne preizkušnje, v nedeljski zadnji etapi pa prav tako štiri.