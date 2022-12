Novi predsednik OKS je Franjo Bobinac

Na skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije je o tem, kdo bo tretji predsednik nacionalnega olimpijskega gibanja po Janezu Kocijančiču in Bogdanu Gabrovcu, odločal drugi krog glasovanja. Vanj sta se prebila Franjo Bobinac in Tomaž Barada, izpadel pa je Janez Sodržnik. V prvem krogu volitev je Bobinac prejel 36,89 odstotka glasov (110,64 glasov), Barada 32,97 odstotka (98,88), Sodržnik pa 30,15 odstotka (90,42). V drugem krogu je Bobinac na glasovanju prejel 53,93 odstotka glasov in postal novi predsednik OKS.

Za končno zmago je eden od preostalih kandidatov v drugem krogu tajnih volitev potreboval večinsko podporo na volilni skupščini, ki jo sestavlja 117 delegatov. Gre za predstavnike različnih športnih zvez, ki imajo ob tem različno število glasov glede na posebna kvorumska pravila. Ta dajejo olimpijskim športom vsaj 51 odstotkov glasov, delegatom lokalnih športnih zvez, zvez športa za vse in zamejskega športa pa tretjino glasov.

Barada je pred glasovanjem svojo kandidaturo opisal kot gradnjo hiše športov, ki se gradi od temeljev, ko je treba mlade naučiti športnih vrednot in poštenja, kar se potem ohranja v celotnem življenju. Bobinac pa je v svoji predstavitvi izpostavil, da živi za šport in ne od športa. Kot je dejal Barada, je prvi steber njegovega programa krepitev krovne vloge OKS, z povečanje vseh javnih virov financiranja športa. Nato je kot temelj navedel finančno, strokovno in organizacijsko podporo članicam. Pri njegovem delu med prioritetami obljublja tudi uveljavljanje statusnih pravic športnikov, gradnjo dvojne kariere, strokovni center za nadaljevanje športne uspešnosti, vključenost športnikov iz socialno ogroženih okolij in tudi krepitev športa invalidov.

52 milijonov evrov od države

Bobinac je kot cilj navedel razvoj nacionalnih športnih zvez, klubov, društev in rekreacije. Bobinac si želi večje povezave z gospodarstvom in politiko, obenem pa dobiti večjo veljavo tudi v svetu. Poskrbeti namerava, da bo šport na letni ravni prejel 52 milijonov evrov od države, ustanoviti želi projektno pisarno OKS za pomoč manjšim zvezam, zanje pa zagotoviti milijon evrov visok sklad. Prav tako namerava pogledati, kje obnoviti ali izgraditi nove športne objekte, želi pa tudi nadgraditi pomoč klubom in društvom na lokalni ravni. Sodržnik je bil po razpletu v prvem krogu razočaran. »Prav gotovo sem razočaran, prepričan sem bil, da bom šel gladko v drugi krog. To samo pove, da je ogromno ljudi lagalo. In to niso vrednote, ki bi jih sam zagovarjal,« je dejal po objavi izidov prvega kroga.

»Moja beseda nekaj velja in če nekaj obljubim, se tega držim. Pokazalo se je, da se več kot pol ljudi, ki so mi segli v roko, tega ni držalo. Izbrali so po mojem mnenju slabšo možnost,« je še povedal Sodržnik. Na vprašanje, koga od preostalih dveh kandidatov bi za glasovanje predlagal tistim, ki so ga podprli, ni želel odgovoriti. O tem, kdo bo po njegovem mnenju izvoljen, pa je odgovoril da je to zdaj vseeno.