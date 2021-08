V Hočah zelo močan turnir, boksarska zveza z novim predsednikom

V Hočah se je začel močan tridnevni turnir v boksu, ki ga prireja ŽBK Maribor. Na tako imenovanem tekmovanju za pokal Maribora bo v članski in mladinski konkurenci do sobote (finalni dvoboji se bodo pojutrišnjem začeli ob 15. uri) nastopilo več kot 60 borcev iz enajstih držav – Belgije, Češke, Hrvaške, Litve, Luksemburga, Madžarske, Mongolije, Španije, Švedske, Švice in Slovenije.



Od naših boksarjev se bodo v absolutni konkurenci predstavili Mohammad Dawood Rezai (ŽBK Mb, do 56 kg), Tadej Černoga (BK Portorož, do 60 kg), Nik Nikolov Veber (DBS Fužinar, do 64 kg), Aleš Drevenšek (New gym Tabor), Nejc Petrič (Golden Gloves), Gal Šepic (BK Legionar), Aljaž Šircelj (FCL), Veljko Vukadinović (DBS Fužinar, vsi do 69 kg), Gašper Podgoršek (Legionar), Marko Makovec, Edin Sejdinović (oba Tivoli Lj, vsi do 75 kg), David Forster (ŽBK Mb), Gregor Starašinič (Tivoli Lj, oba do 81 kg) in Aljaž Ban (Tivoli Lj, do 91 kg).



»Turnir ima lep nagradni sklad, saj prvo mesto v vsaki kategoriji prinaša 1000 evrov nagrade. Zaradi tega bo v ringu zagotovo zelo bojevito,« je ocenil mariborski trener Igor Rašić, ki ob Rezaiju v Hočah bedi še nad sinom Luko Rašićem (do 69 kg), Miho Elerjem (do 64 kg), Timonom Babićem (do 91 kg) in Janom Šego (nad 91 kg, vsi v mladinski konkurenci).



Ob tem kaže še omeniti, da so včeraj izpeljali tudi volilno skupščino Boksarske zveze Slovenije (BZS), na kateri so za novega prvega moža izvolili Roberta Reherja iz ŽBK Maribor. »Nadaljevati nameravam dobro začrtano pot dosedanjega predsednika Damjana Habjanca,« je napovedal Reher.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: