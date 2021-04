V igri za kolajno dve Slovenki, Kaja v polfinalu, Maruša v repešažu

Uvodni dan evropskega prvenstva v Lizboni sta se v popoldanski del uvrstili dve slovenski judoistki. Kaja Kajzer se je prebila do polfinala kategorije do 57 kilogramov, Maruša Štangar (do 48 kg) pa bo lov na kolajno nadaljevala v repešažu.



Kajzerjeva je po vrsti z vazarijem ugnala Kosovko Flako Loxha (7:0), Poljakinjo Anno Kuczera (7:0) in v četrtfinalu po hudem boju v podaljšku še Izraelko Timno Nelson Levy (7:0). V polfinalu se bo pomerila s Francozinjo Sarah Leonie Cysique.



Štangarjeva je bila v uvodnem krogu prosta. Zatem je z iponom izločila domačo reprezentantko Mario Siderot (0:10), v četrtfinalu pa je morala z iponom priznati premoč ukrajinski zvezdnici Darji Bilodid (0:10). V repešažu se je 23-letna judoistka Olimpije najprej spoprijela s Španko Julio Figueroa in zmagala z iponom (10:0).

Uvodna poraza Tropanove in Štarkla

Že po uvodnih dvobojih sta nastope na evropskem prvenstvu končala Impolova judoista Teja Tropan (do 52 kg) in David Štarkel (do 60 kg). Tropanova je z iponom klonila proti Belgijki Amber Ryheul (0:10), Štarkel pa proti Rusu Jagu Abuladzeju (0:10).



Jutri bosta s Tino Trstenjak in Andrejo Leški (obe do 63 kg) na tatami stopili glavni slovenski kandidatki za odmevno uvrstitev v Lizboni. Ob njima bodo drugi dan naše barve zastopali Anka Pogačnik (do 70 kg), Martin Hojak (do 73 kg) in Alen Vučina (do 81 kg), v nedeljo pa se bodo pod slovensko zastavo borili Patricija Brolih (do 78 kg), Narsej Lackovič (do 90 kg), Vito Dragič in Enej Marinič (oba nad 100 kg).

