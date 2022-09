V Katovicah čas za revanšo proti azzurrom

Slovenska odbojkarska reprezentanca je tam, kjer je pred svetovnim prvenstvom želela biti. S pomočjo fantastičnih navijačev v ljubljanskih Stožicah se je uvrstila v polfinale, ki pa ga ne bo več igrala pred domačim občinstvom, ampak v poljskih Katovicah. Njen tekmec bo v soboto Italija, ki je na prvenstvu še neporažena.

Tekma bo ponudila veliko priložnost, da se azzurrom oddolži že lanski poraz v finalu evropskega prvenstva, ki so ga tako kot sobotno tekmo igrali v Katovicah. Takrat še varovanci Alberta Giulianija so izgubili po hudem boju, v katerem so že vodili z 2:1. Slovenci zdaj verjamejo, da bo novi selektor Gheorghe Cretu našel način, kako se jim še bolje zoperstaviti, kako zmagati in se uvrstiti v finale.

»Vsi si želimo, da se bi jim lahko maščevali za tisti poraz, vemo pa, da to ne bo lahka naloga. Oni so favoriti, kako kakovostni so, so dokazali s tem, da so izločili olimpijske prvake Francoze. Mi lahko obljubimo le to, da se bomo borili do zadnje žoge,« je pred tekmo dejal kapetan Tine Urnaut, ki kljub temu, da bo tekma na Poljskem upa, da bodo imeli tudi pomoč s tribun: »Vemo, da ne bo tako v Stožicah, toda verjamemo, da nas navijači ne bodo pustili na cedilu. Vemo, da imamo podporo Slovenije, hvaležni pa bomo vsakemu gledalcu, ki nas bo spodbujal v dvorani ali pred televizijskimi ekrani.«

Bloker Jan Kozamernik meni, da o tistem finalu nima smisla razmišljati, tako da ne sme igrati nobene vloge. »Kar je bilo, je bilo. Ne smemo razmišljati o nobenem maščevanju, Italijani so tisto tekmo odigrali bolje, mi moramo samo razmišljati, kako bomo mi tokrat uspešnejši. Moramo imeti čisto glavo,« je dejal Kozamernik, ki meni, da je bil četrtfinalni dvoboj proti Ukrajini dober trening tudi za Italijane.

Gheorghe Cretu verjame v slovenske fante. FOTO: Joe Klamar/ AFP

»Ukrajinci so bili dober približek Italijanom, ki so fizična ekipa z odličnim sistemom igre blok-obramba. V ekipi imajo tako kot Ukrajinci dobre levičarje. Lani nas je presenetil prav levoroki korektor. Ne smemo jim pustiti lahkih točk, bo ključ do uspeha,« trdi Kozamernik.

Italija, ki jo vodi Ferdinando De Giorgi, je trikratni svetovni prvak, ki pa na četrti naslov čaka že od leta 1998. Pravzaprav od takrat čaka na novo kolajno, zaenkrat jih ima štiri (poleg treh zlatih še eno srebrno), še najbližje ji je bila v zadnjih letih leta 2010, ko je na domačem prvenstvu zasedla četrto mesto.

Na letošnjem prvenstvu je tako kot lani na vseh tekmah evropskega prvenstva še neporažena, v predtekmovanju je brez izgubljenega niza premagala Kanado, Turčijo in Kitajsko, v osmini finala je bila s 3:1 boljša od Kube, v četrtfinalu pa s 3:2 Francijo. Njihova glavna igralca v napadalnem smislu Yuri Romano, ki je Slovence pokopal v finalu evropskega prvenstva, in Alessandro Michieletto ves čas kažeta odlične predstave, če bi ju Cretujevi izbranci znali zaustaviti, bi s tem veliko opravili.

Tekma v Katovicah se bo začela ob 21. uri, pred tem se bodo v prvem polfinalu merili Poljaki in Brazilci.