Brata Marquez blestela tudi v Mugellu, Marc s simbolično številko

Španec Marc Marquez (Ducati) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizem za veliko nagrado Italije v Mugellu. Potem ko je v najmočnejšem razredu motoGP slavil že na sobotnem šprintu, je bil najboljši tudi danes na klasični preizkušnji. Tako kot v soboto je tudi danes za njim najmanj zaostal mlajši brat Alex Marquez (Ducati Gresini).

Na najnižji stopnički je današnjo dirko končal domačin Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), ki je v boju za tretje mesto premagal drugega tovarniškega dirkača Ducatija, rojaka Francesca Bagnaio. V SP je na vrhu današnji zmagovalec, ki ima zdaj že 40 točk naskoka pred Alexom Marquezom (270-230), tretji je Bagnaia (160). Za Bagnaio je bil to grenak poraz v Mugellu, kjer je dobil zadnje tri dirke.

»Že zjutraj mi je bilo jasno, kako zelo pomembna je ta dirka za Ducati. Seveda pa tudi zame, saj sem del ekipe. V začetku je bila dirka tesna, Francesco in Alex sta videla, da imam težave in sta napadala. A sem ostal miren in ko so se začele pnevmatike obrabljati, sem lahko dal vse od sebe. Zelo sem zadovoljen, popoln izkupiček v tem koncu tedna,« je dejal zmagovalec.

Obenem je simbolično (za izenačitev s svojo štartno številko 93) danes dosegel že 93. zmago v karieri v vseh dirkalnih razredih. Naslednja preizkušnja v SP bo VN Nizozemske v Assnu naslednji teden.