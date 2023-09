V Peruju nov slovenski bron na svetovnem prvenstvu

Parastrelke in parastrelci so v Limi v Peruju začeli nastope na 10. svetovnem prvenstvu. Med 260 tekmovalci iz 54 držav je tudi slovenski parastrelski as Franček Gorazd Tiršek, ki je danes ponoči po srednjeevropskem času na svoji prvi tekmi osvojil bronasto odličje v disciplini zračna puška stoje.

Svetovni prvak je postal Francoz Tanguy De La Forest (z izkupičkom 254,8 v finalu), srebrn je bil Korejec Myungho Lee (254,2), tretji pa je bil Tiršek (231.5). Tirška v nedeljo čaka tekmovanje z zračno puško leže, nato pa še nastop s puško mali kaliber na 50 metrov.

Na lanskem svetovnem prvenstvu je imel slovenski paralimpijec obilo smole. Tiršek je za začetek svetovnega prvenstva v Al Ainu z zračno puško v stoječem položaju po dodatnem strelu bronasto medaljo izgubil za 0,1 kroga. Četrti je bil nato tudi na tekmi s puško malega kalibra na 50 metrov leže. Prvenstvo je sklenil z bronom z zračno puško v ležečem položaju.

Letošnje svetovno prvenstvo je deseto po vrsti svetovno prvenstvo, prvo je potekalo leta 1994 v Linzu, kjer se je medalje veselil sloviti slovenski tekmovalec, sicer upokojeni, parastrelec šampion Franc Pinter Ančo.

V Avstriji je bil pred 29 leti tretji v panogi zračna puška stoje. Pinter je bil bronast tudi štiri leta kasneje v Španiji, kjer je bron osvojil z MK puško 3*40. Leta 2002 je Pinter v Južni Koreji postal svetovni prvak z zračno puško stoje, tretji je bil z MK puško 3*40, Damjan Pavlin pa je slovenski izkupiček dopolnil z bronom (zračna puška stoje).

Franc Pinter je leta 2006 na SP v Švici osvojil dve odličji (bron MK puška 3*40 in srebro padajoče tarče). Leta 2010 je ekipa v postavi Franček Gorazd Tiršek, Srečko Majcenovič in Damjan Pavlin prišla do brona z zračno puško stoje na SP V Zagrebu.

Štiri leta za tem je v nemškem Suhlu ekipa v zasedbi Veselka Pevec, Franček Gorazd Tiršek in Damjan Pavlin osvojila srebrno kolajno z zračno puško stoje. Sledili sta še prvenstvu v Južni Koreji leta 2018, ki je minilo brez kolajn za Slovenijo, in v Sydneyju, kjer je Franček Gorazd Tiršek osvojil bron z zračno puška stoje. Tiršek je bil bronast z zračno puško leže tudi lani v Al Ainu.