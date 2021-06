V polnem Silverstonu Hamilton morda z novo pogodbo

Sliši se neverjetno, ampak britanska vlada je po svojem načrtu odpiranja velikih prireditev prižgala zeleno luč polnemu obisku dirke za VN Velike Britanije v formuli 1.



V Silverstonu naj bi bilo v štirih dneh kar 400.000 gledalcev, za katere pa bodo veljale določene omejitve za preprečevanje širjenja covida-19. Dirka bo sicer 18. julija, po dveh preizkušnjah v Avstriji.



»To je čudovita novica, čaka nas izjemen konec tedna, v katerem bodo lahko navijači videli premierne šprinterske kvalifikacije v soboto in dirko v nedeljo,« je navdušen predsednik F1 Stefano Domenicali.



Vse oči bodo uprte v Lewisa Hamiltona, ki naj bi z Mercedesom že začel pogovore o podaljšanju pogodbe. Letos bo prvak zaslužil 46,6 milijona evrov.

v petek običajne kvalifikacije, v soboto šprint

Že pred tem so na Otoku sporočili, da si bo polfinalni in finalno tekmo nogometnega evropskega prvenstva v Londonu lahko ogledalo več kot 60.000 gledalcev na Wembleyju, osrednje igrišče bližajočega se teniškega turnirja za veliki slam v Wimbledonu pa bo lahko sprejelo polno kapaciteto, torej 15.000 gledalcev, za ženski in moški finale.



Šprinterska tekma v F1 bo dolga okrog 100 kilometrov in bo trajala 25-30 minut. Štartna mesta bodo določena na petkovih tradicionalnih kvalifikacijah.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: