V Rim brez Maruše, slabo kaže tudi glede Tine

Vrhunska slovenska tekačica Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass Ljubljana) je odpovedala nastop na bližnjem atletskem evropskem prvenstvu, ki bo med 7. in 12. junijem v Rimu. Tam bi tekla na 3000 metrov z zaprekami, za kar je naša rekorderka izpolnila mednarodno normo. Vprašljiv je tudi nastop Tine Šutej (Kladivar Celje), ki se je poškodovala na treningu skoka s palico.

»Ne bom nastopila na evropskem prvenstvu, ker ne morem teči, saj imam še vedno težave s stegensko mišico na desni nogi. Ta poškodba se vleče že dolgo in me še vedno boli. Bilo je že boljše, pa slabše, stanje ves čas niha. Vmes sem sicer opravila že dobre treninge, a se je včeraj pokazalo, da ne bom mogla nastopiti v Rimu. Do olimpijskih iger v Parizu pa je še nekaj časa, zato se bom poskusila pripraviti zanje. Nisem še obupala,« je povedala Mišmaš Zrimškova, ki letos še ni tekmovala.

Banalna poškodba Šutejeve

Je pa v tej sezoni že nastopala dobitnica štirih kolajn z velikih tekmovanj v zadnjih letih Tina Šutej, čeprav je zimsko sezono letos izpustila zaradi poškodbe. Slovenska rekorderka v skoku s palico se je poškodovala na nedeljskem treningu. »Na zadnjem tehničnem treningu pred predvidenim odhodom v Rim je prišlo do banalne poškodbe, pri prijemu palice ji je zgornja roka zdrsnila in vrh palice se ji je zarinil v mišico na roki,« je pojasnil trener Milan Kranjc.

Tina Šutej se je poškodovala na treningu. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Zaradi tega se je odpravil na pregled k zdravniku. »Mišica je nekoliko natrgana in ne kaže dobro glede njenega nastopa na EP. Danes in jutri je še nekaj časa, glede na vse skupaj pa ni obetavno. Jutri bo imela pregled z ultrazvokom, nato pa bo treba sprejeti odločitev. Po težavah, ki jih je imela po diamantnem mitingu v Marakešu, kjer je zbolela za koronavirusom, je po premoru sicer zelo dobro opravila dva treninga,« je dodal Kranjc.

Slovenska reprezentanca ima ta čas za Rim 11 atletinj in 12 atletov s svetovnim podprvakom Kristjanom Čehom, ki bo v metu diska branil srebrno kolajno s prejšnjega prvenstva stare celine.

Na EP bodo med drugimi tekmovali tudi Lia Apostolovski, bronasta na dvoranskem svetovnem prvenstvu marca letos v Glasgowu v skoku v višini, Anita Horvat, srebrna na lanskem dvoranskem EP v Turčiji, in nekdanji mladinski svetovni podprvak Matic Ian Guček, ki je ta čas četrti po izidih sezone v Evropi in 13. na svetu. Nastopili bosta tudi moški štafeti 4 x 100 in 4 x 400 m.