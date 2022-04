V šport prihaja 150 milijonov evrov, poslavlja se davek na srečke

Slovenskim političnim strankam, ki se jim nasmiha preboj v naslednjo sestavo parlamenta, smo zastavili enostavni vprašanji: 1) kakšen je položaj slovenskega športa in zakaj; če boste del nove vlade, kako bi izboljšali razmere, v katerih delujejo športniki? Razlike med njimi so očitne, preberite, kako nameravajo dvigniti slovenski šport na še višjo raven.

Nova Slovenija: Položaj slovenskega športa se je v mandatu te vlade izboljšal. Po dolgoletnih prizadevanjih NSi so se uvedle višje davčne olajšave za šport – podjetja imajo možnost 1,2 % (prej 0,3 %) olajšave za donacije športu in 3,8 % za donacije vrhunskemu športu. Tudi posamezniki lahko od svoje dohodnine več prispevajo športnim organizacijam.

Zagotovili smo 150 milijonov evrov za gradnjo in obnovo športne infrastrukture, zvišali finančne nagrade za olimpijske kolajne, 23. september je postal dan slovenskega športa. Sprejete ukrepe želimo obdržati v veljavi in jih promovirati, da bo slovenski šport prejel več sredstev za redno delovanje in se bo zgradila kakovostna športna infrastruktura po vsej Sloveniji.

V naslednjih štirih letih 150 milijonov evrov za infrastrukturo

Slovenska demokratska stranka: Slovenski šport povezuje Slovenijo. Naša prizadevanja so usmerjena v zagotovitev pogojev za vrhunski in rekreativni šport. Vlada Janeza Janše je povišala vrednost nagrad za prejemnike odličij na olimpijskih in paraolimpijskih igrah, namenila je 4,1 milijona evrov za investicije v športne objekte.

Sprejet je bil zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo 2023-2027, s katerim se za športno infrastrukturo namenja 30 milijonov evrov letno. V SDS smo v parlamentarni postopek vložili predlog spremembe zakona o štipendiranju, ki bi omogočil Zoisove štipendije vrhunskim športnikom. Podpiramo vse programe, namenjene zdravemu delovnemu okolju. Za zdrav razvoj otrok bomo na vseh ravneh dodali več ur za telesno vzgojo, športno rekreacijo.

Politične stranke so izpostavile tudi množičnost športa. FOTO: Blaz Samec

Socialni demokrati: Šport v Sloveniji je dobro razvit, sloni na civilno-družbeni organiziranosti, športnih društvih in zvezah. Šport mora imeti posebno mesto v razvoju družbe. Država mora slediti razvojni paradigmi športa, zapisani v NPŠ.

Zavzemamo se za skladen razvoj športa z ukrepi: 1) postopno povečanje sredstev za programe športa v proračunu; 2) umestitev športa kot obveze v študijskih programih, povečanje števila ur v srednjih ter osnovnih šolah; 3) zagotavljanje sredstev za prenovo športne infrastrukture; 4) vzpostavljanje davčnega okolja za podporo športu (mecenstvo), investicije (olajšave), z vračanjem davčnih virov v šport (davek od srečk) ter olajšavami, povezanimi s prihodki športnikov v karieri; 5) vzpostavljanje razmer za kandidiranje za organizacijo ZOI.

Sredstva je treba podvojiti na več kot 50 milijonov

Stranka Alenke Bratušek: Slovenski šport potrebuje več konkretne in sistemske finančne podpore in davčnih spodbud. Športniki in športnice s svojimi rezultati promovirajo državo, toda tega ne znamo izkoristiti, saj šport ni prepoznan kot element diplomacije, ki lahko odpre vrata slovenskemu gospodarstvu in pomaga pri uresničevanju zunanjepolitičnih ambicij.

Za šport na vseh ravneh bi bilo treba zagotoviti več proračunskih sredstev. Sredstva je iz zdajšnjih okvirnih 26 milijonov treba podvojiti na več kot 50 milijonov, kar za proračun ni veliko, toda dovolj za slovenski šport v celoti. Razmisliti je treba tudi o drugih rešitvah, kot so ukinitev davka na srečko, uvedba športnega evra, posodobitev in gradnja nove športne infrastrukture ter ustanovitev samostojnega ministrstva za mlade in šport.

Levica: Nizko financiranje športa iz javnih sredstev ob naraščajoči cenovni nedostopnosti športa in rekreacije povzroča vse večji upad športnega udejstvovanja. To predstavlja problem zlasti pri mladih, saj je športno udejstvovanje zunaj šole odvisno predvsem od finančnih zmožnosti njihovih staršev. Na področju vrhunskega športa so težava predvsem prezgodnja odločitev za profesionalno kariero in s tem zanemarjanje drugih področij življenja, trajne poškodbe in doping. Problem so tudi izkoriščevalski odnosi in slabo finančno stanje športnikov v manj tržno zanimivih športih. V Levici se bomo zavzemali za povečanje izdatkov države, namenjenih športnim programom ter obnovi in gradnji športne infrastrukture.

Športniki si obetajo veliko tudi od teh volitev. FOTO: Jože Suhadolnik

Lista Marjana Šarca: Dejstvo je, da je slovenski šport zapostavljen kljub številnim vrhunskim rezultatom, ki jih dosegajo naši športniki. Različni športni programi, ki so promovirali pomen fizične aktivnosti na vseh ravneh šolskega sistema, se ukinjajo in jih bomo ponovno reaktivirali. Prav tako se zanemarja športna infrastruktura, ki ne dosega več najvišjih sodobnih standardov. Poleg uravnoteženega načina financiranja različnih športnih panog ter povečanja proračuna za slovenski šport bomo spodbujali nove vire financiranja (nepovratna evropska sredstva) s poudarkom na odpravi posledic epidemije covid-19. Posebno pozornost pa bomo namenili krepitvi različnih lokalnih, nacionalnih in mednarodnih partnerstev.

Preveč športnikov uide v tujino, namesto da bi davke plačevali tu

Gibanje Svoboda: Slovenija v športu pozitivno odstopa od svetovnega povprečja, zato bi veljalo bolje izkoristiti človeške in naravne danosti, ki so nam na voljo. Športna vzgoja in otroški šport sta izrednega pomena za razvoj otrok, njihovo motoriko in krepitev odgovornosti, moštvenega duha in discipline.

Povezava izobraževalnega sistema s športom je ključna, zato bomo povečali sredstva ter število ur športne vzgoje v šolah, več bo vlaganj v športno infrastrukturo. Mreža javnega šolstva omogoča dostop do športa vsem otrokom, ne glede na materialni status družin. Sredstva za šport z resornega ministrstva bomo povečali iz 1 % na 2,5 % – tudi z davčnimi olajšavami podjetjem – in jih namenili razvoju kadrov v tekmovalnem športu. Uredili bomo statusne pravice športnikov v času aktivne kariere in po njej.

Povežimo Slovenijo: Čeprav športniki dosegajo vrhunske rezultate, položaj športa ni optimalen. Zaostajamo na področju športne infrastrukture, imamo ogromno potenciala pri davčnih razbremenitvah, saj nam preveč športnikov uide v tujino, namesto da bi davke plačevali tu. Premalo storimo, da bi športniki našli zase delovni trg po zaključku kariere. V zadnjem času so bili storjeni koraki v pravo smer – npr. razpis ministrstva za vlaganja v športno infrastrukturo.

Imamo najbolj športno listo na volitvah, med kandidati so trije nekdanji vrhunski športniki – hokejist Miha Rebolj, rokometaš Roman Pungartnik in judoistka Urška Žolnir Jugovar –, ki razumejo težave športnikov. Prioritete? Športna infrastruktura, stimulativna obdavčitev in izobraževalne spodbude, ki bi zadržale športnike v Sloveniji tudi po karieri.