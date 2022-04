V Tacnu lipa zlatis in lipi sorte srebrnis

Nosilci olimpijskih kolajn Benjamin Savšek, Andraž Vehovar in Peter Kauzer so ob kajakaški progi v Tacnu posadili drevesa. Ne gre za katerakoli drevesa, trije olimpijci so posadili lipe, ki ob cvetenju sodijo med medovita drevesa. Kot so se pošalili predstavniki slovenske kajakaške zveze, sta dve lipi sorte srebrnis, ena pa sorte zlatis. »Res mi je v čast, da smo se tukaj zbrali prejemniki olimpijskih medalj z namenom obeleženja naših olimpijskih uspehov in da smo ob tem posadili drevesa. S tem smo hkrati poskrbeli tudi za zeleno okolje,« je dejal olimpionik Savšek, lastnik prve slovenske zlate kolajne v slalomu na divjih vodah, ki je na igrah Tokio 2020 ukrotil brzice s kanujem.

»Veseli me, da sem z Andražem Vehovarjem in Petrom Kauzerjem lahko obeležil te največje uspehe. Ko sem začenjal veslati, je bil Vehovar moj velik idol, spremljal sem ga ob njegovem nastopu na igrah, leta 1996 v Atlanti. Zame je bil velik vzor kot športnik in človek in v veselje mi je, da je tukaj Peter, s katerim sva 'cimra' na tekmovanjih, reprezentančna kolega in prijatelja,« je še dejal.

Andraž Vehovar, Benjamin Savšek in Peter Kauzer so pogozdili prostor ob progi v Tacnu. FOTO: Jože Suhadolnik

Kajakaška zveza Slovenije (KZS) se je že pred časom zavezala, da bo pri izvajanju svojih programov delovala trajnostno. Zato je njen cilj, da deluje družbeno odgovorno ter v skladu z vrednotami, kot so trajnost, skrb za vode, odgovornost in fairplay, je že uvodoma na krajši priložnostni slovesnosti povedal direktor zveze Andrej Jelenc. V spomin ljubiteljev športa se trajno zapišejo tudi športni junaki, še posebej nosilci olimpijskih kolajn, zato so najboljši ambasadorji dobrih dejanj. S tem namenom so k sajenju dreves povabili zlatega kanuista, olimpijskega prvaka Savška, ter Vehovarja in Kauzerja, kajakaša, ki sta Slovence na OI 1996 in 2016 razveselila s srebrnima kolajnama.

Pomen čistih voda

S posaditvijo svojega drevesa so Savšek, Vehovar in Kauzer postali tudi njihovi skrbniki. Ob vsaki lipi je tudi spominska ploščica z izpisanim imenom botrov dreves in njihovimi olimpijskimi uspehi. V duhu trajnostnega razvoja bodo pripravili tudi letošnjo tekmo svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah, ki bo v Tacnu od 24. do 26. junija. »Prizadevali si bomo kar najbolj zmanjšati uporabo plastične embalaže, postavili bomo otoke za ločevanje odpadkov, promovirali uporabo koles in javnega prevoza za prihod na ogled tekmovanja, organizatorji bomo uporabljali avtomobile na električni pogon, promovirali bomo lokalno pridelano in zdravo prehrano,« je ob tem napovedal Jelenc na slovesnosti, ki se je udeležil tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

Svetovni pokal v Tacnu za kajakaše in kanuiste bo v duhu trajnostnega razvoja. FOTO: Jože Suhadolnik

Sajenje lip je nadaljevanje in nadgradnja prizadevanj kajakašev in kanuistov za ohranitev okolja, ki so jih začeli pred več kot desetimi leti z akcijo Voda za vedno, s katero udeležence rekreativnih prireditev osveščajo o pomenu čistih voda. Kajakaška zveza je v okviru mednarodne kajakaške zveze (ICF) del projekta, s katerim želijo velika tekmovanja izpeljati ogljično nevtralna. Na vseh velikih tekmovanjih pod okriljem ICF bodo namreč zbirali podatke o ogljičnem odtisu, ki ga udeleženci pustijo s prihodom na tekmovanje in ki nastane pri proizvodnji električne energije, porabljene pri organizaciji tekmovanja. Partner ICF bo za kompenzacijo vrednosti ogljičnega odtisa v Mjanmaru posadil temu primerno število dreves mangrove, ene izmed vrst, ki najbolj vsrkava ogljikov dioksid.