V tekmo za biti ali ne biti z malo informacijami

Po mnenju selektorja Krištofa Štromajerja je bila slovenska raven igre pričakovana. Tekma za biti ali ne biti na EP prihaja v sredo z Izraelom (9.00), v slovenski stroki pa poudarjajo, da je informacij o tekmecu malo.

»S celo tekmo proti Madžarski sem zelo zadovoljen. Seveda pa moramo ostati realni. Vemo, kdo so Madžari in kdo smo mi. Fantom lahko le čestitam za borbo do zadnje minute. Tako smo se dogovorili in to so naredili. Izrazito dobro so igrali v prvem polčasu,« je nastop proti aktualnim evropskim in olimpijskim prvakom ocenil Štromajer.

Raven slovenske igre je zanihala predvsem v tretji četrtini, ko se se Madžari z nekaj atraktivnimi akcijami tudi poigrali s slovensko obrambo in dosegali atraktivne gole: »To so lepe akcije z njihove strani. Zadeva pa je v resnici čista matematika. Tako je, če imaš deset treningov na teden, tekmec pa pet in je to tako deset let. Ne smemo reči, da je to znanstvena fantastika, vseeno pa se zavedajmo, da smo igrali z olimpijskimi prvaki. Tudi z drugimi se bodo poigrali. Morda še bolj.«

Držal obljubo

Štromajer je držal tudi obljubo in dal na tekmi z Madžari priložnost prav vsem igralcem, ki jih je določil za tekmo.

»Tak je moj pogled na vaterpolo. Trenirali so in obljubil sem jim, da bodo vsi dobili priliko. Tako bo tudi na naslednji tekmi, ko bosta priložnost dobila igralca, ki sta bila danes na tribuni. In upam, da bo to trajalo pet ali pa celo šest tekem,« še pravi nekdanji kapetan reprezentance in kranjskega Triglava, ki je vaterpolsko pot nadaljeval v trenerskih vodah.

Strokovni štab si je ogledal tudi del tekme med Izraelom in Srbijo (3:18). Prav tekma z Izraelom bo v sredo odločala o tretjem mestu oziroma o tem, katera od ekip se bo uvrstila v osmino finala, saj so Madžari in Srbi izraziti favoriti za prvi mesti v skupini.

»Imajo tri igralce, ki izstopajo. To pa niti ni pomembno. Mi moramo gledati nase in gremo igrat. Slovenija po nobeni logiki ni favorit tega dvoboja, gremo se pa borit za to zmago. Upam na tisto pravo dnevno formo,« še pravi Štromajer. Pri taktični postavitvi bo kar nekaj težav, saj je tekmec praktično neznanka.

»To smo tudi mi za njih. Pri porazu proti Srbiji nismo kaj dosti videli. Igra pri takšni razliki v kakovosti ni taka, da bi se iz tega dalo črpati kakšne podatke. Morda so oni na naši tekmi videli več in spoznali, da nas morajo jemati zelo resno,« pravi selektor in dodaja, da ima še največ podatkov z dveh posnetkov iz kvalifikacij za EP.

Tudi forma v slovenski vrsti in odnos sta trenutno za uspeh prava, še dodaja Štromajer: »Seveda so nihanja navzgor in navzdol in o imenih sploh ne bi govoril. Ampak prav vsi igralci so pokazali, zakaj so tukaj.«