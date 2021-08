V Tokiu komedija zmešnjav, Plank mora predelati grenkobo

Od slovenskih športnikov invalidov je danes na paralimpjskih igrah v Tokiu nastopil atlet Henrik Plank. V metu diska je v kategoriji F52 zasedel sedmo mesto.



Plank, ki je pred začetkom iger praznoval 47. rojstni dan, je začel z neveljavnim metom, nato je disk vrgel 13,31 metra in 14,26 metra daleč. Njegov najboljši poskus je bil četrti, ko je disk poletel do 14,79 metra, po neuspešnem predzadnjem metu pa je Plank nastop v Tokiu končal še s 14,34 metra v zadnji seriji.



Kot je po nastopu pojasnil edini slovenski atlet na igrah, je bil takšen rezultat, s katerim je bil precej razočaran, tudi posledica težav s stolom oziroma napako prirediteljev pri pritrditvi tega. Zaradi napake je moral namreč prilagoditi tehniko meta, posledično pa so bili meti krajši.



»Najprej bom pozitiven: uvrstitev ni slaba, rezultatsko pa sem razočaran. S to tehniko, ki sem jo pokazal, kaj dosti dlje ni bilo mogoče vreči. Preveč so zategnili stol, pozneje pa niso več dovolili popravkov. Disk mi je uhajal in moral sem uporabiti tehniko izpred štirih, petih let, da sem sploh dosegel rezultat, ker bi šlo sicer vse ven. Ni se izšlo po željah. Pri prvem metu, ki sem ga naredil, kot je treba, je disk zletel ven. Zato sem pozneje tudi uporabljal star disk, ne tega za novo tehniko,« je vzrok za slabši nastop pojasnil Plank.

Po državnem prvenstvu bo razmislil, kako naprej

»Zdaj je, kar je. Zdaj me čaka državno prvenstvo, potem pa bom razmislil, kako naprej. Grenkobo je treba predelati, potem pa naprej. Gledam na svetlo plat, sedmo mesto tudi ni tako slabo na paralimpijskih igrah,« je še dejal Plank. Zlato kolajno si je priboril Poljak Piotr Kosewicz z 20,02 metra, štiri centimetre je zaostal Hrvat Velimir Šandor, tretji je bil Indijec Vinod Kumar z 19,91 metra.



»Začelo se je s komedijo zmešnjav. Prireditelji so sicer dobro mislili, a so bile stvari nedorečene. Ko smo postavljali stol, so ga za malenkost prestavili. Izmetni kot se je spremenil in s tehniko, s katero je metal na treningih, bi vsi meti padli zunaj sektorja ali končali v mreži. Moral je improvizirati, da so končali v sektorju. S tem je žrtvoval nekaj razdalje. A sedmo mesto na paralimpijskih igrah ni tako slab rezultat,« je ocenil trener Luka Cmok.



Plank ima sicer na največjih tekmovanjih za športnike invalide že precej izkušenj. Letošnji nastop je njegov tretji v športni karieri. Prvič je bil na igrah leta 2008 v Pekingu, kjer je v metu kopja pristal na desetem mestu. V suvanju krogle pa je pred 13 leti končal na 13. mestu, met diska mu je prinesel deveto mesto.



V Londonu 2012 je bil najbližje zmagovalnemu odru, saj je bil v metu kopja četrti, v suvanju krogle pa je končal na sedmem mestu. »Vse ima svoj čar. London je na prvem mestu, Peking in Tokio pa sta približno enaka. Je pa razlika po prijaznosti Japoncev, tudi ko smo bili v Fukuiju, so nas lepo sprejeli, upam, da sem se oddolžil,« je Plank primerjal svoje tri paraolimpijske nastope.

