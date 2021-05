V Zagrebu brez presežka

Veslača mariborskih Dravskih elektrarn Jaka Čas in Nik Krebs sta na uvodni tekmi svetovnega pokala na Jarunu v Zagrebu osvojila peto mesto med dvojci brez krmarja in s tem dosegla najboljšo slovensko uvrstitev. V vodstvu slovenske odprave so ocenjevali, da se glede na prijavljeno konkurenco lahko potegujeta celo za stopničke, a sta bila tokrat le v dvoboju s posadko Belorusije za četrto mesto. Zmagala sta svetovna prvaka Hrvata Valent in Martin Sinković pred čolnoma iz Francije in Španije.



V finalu ženskega skifa je nastopila Izolčanka Nina Kostanjšek in osvojila šesto mesto. Zmagala je Avstrijka Magdalena Lobnig. Za Slovenijo je bila zelo zanimiva tudi tekma enojcev. Izolčan Rajko Hrvat in Ljubljančan Matej Filip Pfeifer sta se spopadla tudi za mesto na olimpijskih kvalifikacijah konec meseca v Luzernu. V polfinalu sta bila oba prepočasna za veliki finale, Hrvat je uvrstitev zgrešil za mesto, zato sta se v malem finalu v drugem sobotnem nastopu pomerila neposredno. Bolje je šlo Hrvatu, ki ga je ugnal le Litovec Mindaugas Griskonis, mladi Pfeifer pa je osvojil četrto mesto. Blejec Miha Aljančič je bil tretji v finalu C, v velikem finalu je slavil Nemec Oliver Zeidler. Jaka Malešič je nastope med lahkimi skifisti končal že v petek.



»To je trenutno realno stanje in s tem smo lahko zadovoljni. Imeli smo dve posadki v finalu, Rajko je v močni konkurenci zasedel osmo mesto. Sezona je še pred nami, uvod pa je zadovoljiv,« je po nastopih v Zagrebu povedal slovenski selektor Jan Ilar. Sezona se bo nadaljevala z olimpijskimi kvalifikacijami, ki bodo med 15. in 17. majem v Luzernu, med 21. in 23. majem bo Luzern na Rdečem jezeru gostil drugo tekmo svetovnega pokala. Ilar je že potrdil, da bo Slovenija v olimpijskih kvalifikacijah zastopana z dvema čolnoma: »Ob dvojcu brez krmarja bo v Švico potoval tudi Rajko Hrvat, ki si je v Zagrebu priboril mesto med enojci.«



