Valentino Rossi vztraja, ker je največji zaslužkar

je nesporna motociklistična legenda in sedemkratni svetovni prvak kraljevskega razreda, toda pri 42 letih starosti je šele 21. v svetovnem prvenstvu motoGP. Hkrati pa je ostal tudi brez možnosti izgovora, da je z njegovim motorjem nekaj narobe.S skoraj identičnima yamahama sta namrečindrugi in tretji po uvodnih štirih dirkah letošnje sezone s tremi zmagami v žepih,pa je na nedeljski VN Španije osvojil tretje mesto. Glavni razlog, da po vsem svetu priljubljeni Rossi vztraja med veliko mlajšimi tekmeci in zavrača misel o upokojitvi, je seveda finančne narave. Z moštveno letno plačo 9,5 milijona evrov zaostaja le za(15), skupaj z reklamnimi prejemki pa bo letos zaslužil precej več kot Hondin španski zvezdnik, ki je do lanske poškodbe nadlakti močno prevladoval za dirkalni sceni.Rossi je dosegel zadnjo zmago 25. junija 2017 na VN Nizozemske v Assnu, v sezoni 2018 je bil dvakrat drugi, lani pa tretji na VN Andaluzije. Letos se je njegova tekmovalna krivulja dodatno spustila: na VN Katarja je bil 12., na VN Dohe 16., VN Portugalske ni dokončal, na VN Španije pa je bil šele 17.