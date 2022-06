Venko po drugem porazu že pogleduje proti Švedski

Slovenski boksar Aljaž Venko je petim zmagam (dve je dosegel z nokavtom) in enemu neodločenemu izidu v profesionalno statistiko dodal še drugi poraz, potem ko je v sobotnem dvoboju supersrednje kategorije v Ustiju nad Labem po točkah izgubil s Slovakom Robertom Raczem (26 zmag, 22 z nokavtom, 3 porazi). Po šestih rundah so sodniki ob ringu z 58:56, 59:55 in 59:56 točkovali v korist 26-letnega borca iz Galante.

»Borba je bila precej izenačena, tekmec zelo kakovosten, razplet pa tesen. Lahko bi se odvilo tudi drugače. Škoda, toda borba je bila dobra,« je po vrnitvi iz Češke razmišljal 28-letni Konjičan, ki se je že dogovoril za naslednji obračun. V ring se bo Venko znova povzpel 20. avgusta v Ystadu na jugu Švedske, kjer se bo postavil po robu domačemu matadorju Simonu Henrikssonu (7 zmag, 1 z nokavtom, 3 porazi).