Venko na Češkem upravičil vlogo favorita

Slovenski boksar Aljaž Venko je na prireditvi v Ustiju nad Labem upravičil vlogo favorita in slavil še tretjo zaporedno zmago v poklicnem ringu. V obračunu srednje kategorije (do 72,574 kilograma) je prepričljivo po točkah premagal domačega matadorja Jana Baloga (16 zmag, 9 s k. o., 1 neodločen izid, 52 porazov), potem ko je v svojo korist odločil vse štiri runde, tako da o zmagovalcu ni bilo nobenega dvoma.



»Od vsega začetka sem imel vse pod nadzorom, Baloga sem večkrat dobro zadel, tako da je bila razlika kar občutna. V drugi in tretji rundi, ko je imel tekmec krizo, sem že mislil, da se bo vdal, vendar pa si je opomogel in odboksal do konca. Moram reči, da je zelo dobro prenašal udarce,« je iz Češke veselo novico sporočil 27-letni Konjičan.



Iz kota mu je napotke delil ptujski šampion Dejan Zavec, ki zdaj bedi tudi nad Venkovo profesionalno kariero. Kdaj in kje bo Aljaž, ki se mu tokrat ni poznalo, da je nazadnje boksal na svetovnem prvenstvu septembra 2019 v Jekaterinburgu, naslednjič stopil v ring, še ni znano.



