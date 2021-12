Verstappnu dodatnih 10 sekund kazni, ker je (močno) pritisnil na zavoro

Dirko v Džedi je zaznamoval tudi dvoboj glavnih (in edinih) kandidatov za naslov prvaka, ki ga bo dala zaključna preizkušnja v Abu Dabiju. Po pregledu telemetrije so komisarji sporočili, da izrekajo dodatnih 10 sekund kazni zaradi neprimerne vožnje Maxu Verstappnu (Red Bull), ki ga je Lewis Hamilton (Mercedes) z zmago tudi ujel na vrhu lestvice.

Podatki naj bi dokazovali, da je Verstappen v ključnem trenutku dvoboja s Hamiltonom zaviral, čeprav komisarji v isti sapi priznavajo, da bi ga Britanec lahko prehitel, a je tudi sam upočasnil.

»Menimo, da si nihče ni želel prvi prečkati črte DRS,« so zapisali v pojasnilu izrečene kazni zvezdniku Red Bulla, ki pa končnega vrstnega reda ni spremenila. »Zaviranje smo označili za nepredvidljivo in kot glavni razlog za trčenje, zato se izreka kazen 10 sekund,« so dodali.

Zaviranje povzročilo silo 2,4 G

Razkrivajo tudi pogovore z dirkačema, Verstappen naj bi se spraševal, zakaj ga Hamilton ni prehitel, slednji mu je vrnil žogico, rekoč, da ni vedel, da bi moral pred Nizozemca in da ga je med dirko njegovo upočasnjevanje začudilo.

»Za kaznovanje dirkalnika št. 33 je ključno, da je nenadoma in močno zavrl (69 barov), kar je privedlo do upočasnitve (2,4 G),« so dodali komisarji.

Verstappen je moral na sicer precej umazani dirki dvakrat prepustiti prvo mesto Hamiltonu, pred kamerami je Red Bullov Helmut Marko ostro kritiziral razplet.

»Nismo zadovoljni in odločitev ne sprejemamo. Naši inženirji so dokazali, da je bil Max pri zaviranju stanoviten, da ni poskušal preizkušati zavor, kot trdi Hamilton. Nato se je zaletel in poskrbel za dve zarezi v zadnji desni gumi, ki sta bili tako globoki, da nismo mogli več napadati,« je besnel Marko.

Prvi mož Mercedesa Toto Wolff je bil, za razliko od zadnjih tednov, tokrat veliko bolj spravljiv.

»Potrebno bo pregledati podatke. Pred ovinkom je bilo, spet, tako kot v Braziliji. Vse skupaj pregledujejo in sprejeli bodo pravo odločitev. Bilo je preveč na nož. Razumem, da se bori za svoj prvi naslov. Med dirko je bilo veliko zmede, v kar nekaj trenutkih so šle reči predaleč, a še enkrat si želim v miru pogledati dirko. Do zadnje dirke pričakujem čisto borbo. Za nami je izvrstna sezona,« je povedal Avstrijec.