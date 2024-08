Vihtenje palic v zeleni oazi na obrobju Ljubljane

Golf ni več neznanka za Ljubljančane in Ljubljančanke. Sploh ne danes, tik pred jutrišnjim velikim koncertom Magnifica na prostoru Mladinskega golf centra v Stanežičah. Več tisoč obiskovalcev glasbenega spektakla bo poplesavalo in se zabavalo na zelenici vadbišča, kjer igralci golfa poskušajo izvesti popolne udarce, ko s palicami odbijajo (pre)majhne žogice. Mnogi med njimi so prav zaradi odmevnega koncerta izvedeli, da v Stanežičah že celo desetletje domuje vse bolj priljubljeni šport tudi na sončni strani Alp. Preverili smo, kaj se dogaja v zeleni oazi nedaleč od mestnega središča.

»Pred desetletjem je zaživel ta center, natančno 18. septembra 2014 smo ga odprli. Ugotovili smo, da v glavnem mestu nimamo dovolj ustrezne infrastrukture za vse več navdušencev nad golfom, tako mladih kot starejših. Zavod Šport Ljubljana skrbi za upravljanje in vzdrževanje centra. Tu izvajamo številne programe, ki jih financira oddelek za šport mestne občine Ljubljana. Trenutno je v ospredju program Gremo na golf za starejše od 65 let, ki imajo na voljo osemurne tečaje za spoznavanje golfa in nadaljnji razvoj v tej igri. Ljubljanske osnovne šole imajo možnost, da se prijavijo na naš razpis in tukaj s svojimi učenci opravijo začetne tečaje golfa, tukaj pa lahko izvajajo tudi športne dneve. Za tečaje so se v prejšnjem šolskem letu odločili v 18 šolah, tu je bilo okoli 1800 otrok. Predvsem nas veseli, da je vse več rekreativnih igralcev golfa vseh starosti, za katere je center v Stanežičah lahko dostopen. Tu se lahko preizkusijo v kratki igri na devetih luknjah, kar ne vzame veliko časa. Ob tem imamo izvrsten »driving range«, torej vadbišče za dolge udarce, ki je eden najdaljših v Sloveniji, saj v dolžino meri več kot 300 metrov, skupaj z razsvetljavo in delom udarjališča pod streho pa je tudi odlično urejen,« nam je na vrtu nedavno posodobljene in razširjene kavarne s pogledom na golfske zelenice pripovedoval Kostja Židan, vodja športnih programov v zavodu Šport Ljubljana.

Zavod Šport Ljubljana skrbi za upravljanje in vzdrževanje centra v Stanežičah. Tu izvajajo številne programe, ki jih financira oddelek za šport mestne občine Ljubljana. FOTO: Matej Družnik

Programi za mlade in starejše

Med tem se je Matjaž Car, gonilna sila strokovnega dela, ko gre za operativo v zeleni oazi streljaj od Šmarne gore, in predsednik Racman Golf kluba, dogovarjal o učnih urah, ki sledijo njegovi trenerski ekipi. »Med počitnicami tradicionalno zajamemo skupino otrok, ki so že delno aktivni v golfu ali pa so začetniki. Počitniški program traja en teden od 8. do 16. ure, s čimer tudi pomagamo staršem pri počitniškem varstvu. Po 20. avgustu se začne večje zanimanje za tečaje golfa med starejšimi, ki šele spoznavajo to igro. Zdaj bo tu polno starih in mladih. Mestna občina Ljubljana že vrsto let financira program Gremo na golf za 4. razrede osnovne šole, zdaj je tu še program za upokojence. Golf pridobiva svoj prostor in postaja tudi vse bolj priljubljen, ljudje spoznavajo, da je primeren za vse generacije. Tukaj imamo na voljo prijazen prostor, da izvajamo vse programe. V našem klubu redno delujemo trije trenerji, eden je zaposlen, drugega, ki izvaja treninge tudi za vrhunske tekmovalce, subvencionira MOL. Dva naša igralca sta letos pridobila polni štipendiji za študij v ZDA. V golfu imamo namreč tudi to priložnost, da lahko tistim, ki se resneje posvetijo golfu, pomagamo tudi pri študiju in poklicni karieri, ki ni nujno športna,« ponosno razlaga Matjaž Car, ki je v vlogi očeta, trenerja in predsednika kluba pred kratkim v ZDA pospremil dva »racmana« in slovenska reprezentanta – hčerko Barbaro in Tomija Bezenška. Že prej sta čez lužo krenili Inja Fric in Neža Šiftar, prav tako članici Racmana.

V Stanežičah v golfu uživa staro in mlado. FOTO: Matej Družnik

Zavzeto delo na poligonu v Stanežičah je že obrodilo sadove. »Golf je način življenja. Če ga hočeš aktivno igrati, moraš vložiti kar nekaj časa in truda. Tudi športnega plezanja se ne moreš lotiti z levo roko. Zanimanje za golf iz leta v leto narašča. Je pa potrebnih nekaj let, da se razbere občutno večje število golfistov. To je pač proces, na območju Ljubljane se že pozna, da tudi v Stanežičah vzgajamo nove golfiste. Tukaj so ob naših trenerjih prisotni tudi drugi, ki imajo individualne ure vadbe z rekreativnimi igralci. Porast števila golfistov je torej tudi posledica plodnega sodelovanja med MOL, Športom Ljubljana, Racman GK in igrišči v bližini Ljubljane, kjer kažejo interes za sodelovanje v naših programih.«

Mladi upi z velikim navdušenjem sprejemajo osnove golfa. FOTO: Matej Družnik

Nič več šport elit

Kostja Židan pritrjuje: »Golf nikakor ni več šport bogatih oziroma elit, postal je zelo dostopen za širši krog ljudi. Tudi cenovno smo zelo prilagodljivi, saj smo zavezani k temu, da omogočimo tovrstno rekreacijo vsem občanom in občankam ter obiskovalcem od drugod. Vedno več je družin, ki prihajajo v Stanežiče, kar je dokaz, da je to šport vseh generacij, ko se lahko sproščeno družijo in igrajo ljudje z različnim znanjem golfa. Navsezadnje ponujamo osnovni tečaj za golf že za 30 evrov.«

Predsednik Racman Golf kluba Matjaž Car (levo) in Kostja Židan, vodja športnih programov v zavodu Šport Ljubljana, uspešno sodelujeta v Mladinskem golf centru Stanežiče. FOTO: Matej Družnik

Večja kot je baza igralcev, prej se lahko izlušči vsaj peščica kakovostnih, tekmovalno naravnanih talentov. »Imamo osnovne pogoje, da lahko začnemo razvijati kakovostne igralce. Otroci lahko pridejo na trening tudi z avtobusom. Iz izkušenj v zadnjih letih lahko pohvalim gimnazijo Šiška in srednjo ekonomsko šolo na Roški. Še nedolgo tega mladi golfisti niso imeli ustreznega statusa v šolskem sistemu, saj to ni bil prepoznan šport. V gimnaziji Šiška so ga že dojeli kot resno športno panogo, navsezadnje gre tudi za olimpijski šport. Zdaj učitelji drugače obravnavajo mlade golfiste, ki niso več tako zapostavljeni, kot se to še dogaja po nekaterih drugih šolah v Sloveniji. Golf vzame nekaj več časa kot večina drugih športov, saj denimo ena tekma traja od srede do nedelje, tako da so šolarji odsotni dlje časa. Zato potrebujejo posluh in ustrezen status za svoje športno udejstvovanje.«

Ekipa, ki skrbi za razvoj golfa v Ljubljani: Matjaž Car, predsednik Racman Golf kluba, Iza Bela Ivanko, članica tekmovalne ekipe Racman GK, Kostja Židan, vodja športnih programov v zavodu Šport Ljubljana, Matej Dolenc, Klemen Kastelic in Jan Dietner (vsi trenerji iz Racman GK). FOTO: Matej Družnik

Bo Magnifico golfist?

Ker torej v Športu Ljubljana aktivno spodbujajo ljudi, da spoznajo osnove golfa, bo ta šport zastopan tudi na Ljubljanskem festivalu športa 7. septembra v Tivoliju, kjer se bo predstavilo 45 športnih panog. »Mlade in stare vabimo, da se preizkusijo v golfu ob strokovnih navodilih trenerjev. Druga priložnost za to pa bo še malce pozneje, saj bo 18. septembra Mladinski golf center Stanežiče praznoval 10. rojstni dan. V sklopu programa Ljubljana je šport je tudi projekt Gremo na šport. V našem primeru bo to Gremo na golf, ko bomo vsem omogočili brezplačno vadbo golfa v Stanežičah. Sicer pa smo program letos popestrili še s tekmovanji za rekreativce ob različnih dnevih«, kar ne zmanjka novosti to jesen.

Kdo ve, morda bo Magnifico med šovom na odru postregel tudi s kakšnim golfskim vložkom. Prepričani smo, da na takšnem prizorišču še ni nastopal. »Koncerte Magnifica že vrsto let gostimo v objektih Športa Ljubljana, zato smo počaščeni, da se je veliki glasbeni zvezdnik odločil za prizorišče v Stanežičah, ki je v objemu narave, a še vedno praktično v mestu. Priprave za koncert potekajo nemoteno, verjamem, da bomo priča pravemu glasbenemu spektaklu,« napoveduje Kostja Židan.