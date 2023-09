Vinčić kot Julij Cezar: prišel, videl, zmagal

V nadaljevanju preberite:

Slovenski odbojkarji so po trikratni srebrni eri na evropskih prvenstvih tokrat bronasti. Starocelinsko prvenstvo v Rimu so po odlični predstavi in zmagi nad Francijo s 3:2 (22, 16, -21, -18, 11) končali na tretjem mestu, po koncu finalne tekme EP 2023 so jim za vratove obesili bronasta odličja. Če so nekateri strokovnjaki menili, da je igra slovenskih odbojkarjev že »prečitana knjiga«, pa je občutek po obračunu z galskimi petelini drugačen. Zakaj? Preberite v članku.