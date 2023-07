Vita Lukan pokorila tekmice v Briançonu

Slovenska športna plezalka Vita Lukan je v francoskem Briançonu dosegla svojo premierno zmago na tekmah za svetovni pokal. Dvaindvajsetletna plezalka iz Radovljice je v finalu v težavnosti pokorila vse svoje tekmice, doslej njena najboljša uvrstitev je bila šesto mesto na lanski tekmi v Džakarti.

Lukanova je bila edina slovenska finalistka na zadnji tekmi svetovnega pokala pred svetovnim prvenstvom, ki bo med 1. in 12. avgustom v Bernu. V finale se je uvrstila s šestim najboljšim izidom, v odločilnem dvoboju osmih najboljših tekmovalk pa je nastopila kot tretja. Svojo nalogo je odlično opravila, priplezala je do 46. oprimka in prevzela prvo mesto, saj sta uvodni tekmovalki, Francozinja Camille Pouget in Nemka Martina Demmel (obe 39), močno zaostali za plezalko iz Slovenije.

Vita Lukan prvega mesta na razpredelnici ni izgubila niti po nastopih druge francoske finalistke v Briançonu Manon Hily (44+), Britanke Molly Thomson-Smith (35) ter Japonke Nacuki Tanii, ki se ji je zalomilo že na 12. oprimku. Predzadnja tekmovalka v steni, Japonka Nonoha Kume, je finalni nastop končala z dosežkom 43+, zadnja nastopajoča, Čehinja Eliška Adamovska, pa z izidom 44+. Lukanova, ki je pred tednom dni v Chamonixu zasedla sedmo mesto, je tako letošnjo deseto tekmo za svetovni pokala končala na prvem mestu, za njo pa sta se uvrstili Adamovska in Hily (obe 44+).

Japonska prevlada

V moški konkurenci je bil finale povsem japonsko obarvan, v njem je nastopilo kar sedem plezalcev iz dežele vzhajajočega sonca. Na koncu je smetano pobral Sorato Anraku, ki je edini priplezal do vrha, za njim sta se uvrstila Taisei Homa in Satome Jošida (oba 49+). Švedski plezalec Hannes Puman je zasedel predzadnje, sedmo mesto.

Druge slovenske plezalke si niso izborile mesta v finalu. Nastop med najboljšo osmerico se je v petkovem polfinalu za las izmuznil Luciji Tarkuš, ki je bila deveta. Sara Čopar je zasedla 11., Lučka Rakovec 20., Lana Skušek pa 26. mesto. V kvalifikacijah je izpadla Katja Debevec, ki je tekmovanje v Briançonu končala na 42. mestu.

V moški konkurenci je Luka Potočar zasedel 19. mesto. Že v kvalifikacijah so izpadli preostali štirje Slovenci. Milan Preskar je bil 30., Martin Bergant 37., Zan Lovenjak Sudar 45. ter Anže Peharc 59.

Na zadnjih dveh francoskih postajah, poleg Briançona tudi v Chamonixu, ni nastopila prva dama slovenskega plezanja Janja Garnbret, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo. V Briançonu je manjkala tudi Mia Krampl, v tej sezoni vselej finalistka tekem svetovnega pokala v težavnosti.