Vse večja podpora Plazma Športnim igram mladih tudi v Sloveniji

Plazma Športne igre mladih, največja amaterska športna manifestacija, ki že 28 let razveseljuje, zabava in združuje otroke, pridobiva vse širšo podporo in priljubljenost tako pri otrocih kot tudi v odločevalski in poslovni javnosti. Natanko pred 28 leti je projekt zagnal nekdanji hrvaški finančni minister Zdravko Marić, da otroke vrnili k igri, športu, rekreaciji, druženju in aktivnemu odnosu do družbenega in naravnega okolja, v katerem živijo.

Vsako pomlad se znova zvrstijo številna športna tekmovanja v ulični košarki, tenisu, namiznem tenisu, odbojki na mivki, igri med dvema ognjema in drugih igrah. Udeležba na igrah je popolnoma brezplačna za otroke in njihove družine, vse stroške krijejo organizatorji. Pomen projekta za mlade generacije je med prvimi javno izpostavil Aleksander Čeferin, ki je zagotovil, da bo kot predsednik Uefe in zavzet podpornik Fundacije za otroke maksimalno podpiral razvoj Športnih iger mladih.

Šime Vrsaljko, Zdravko Marić, Aleksander Čeferin, Boštjan Cesar in Tomislav Čizmić na lanskem odprtju iger. FOTO: Karlo Sutalo

Igre letos potekajo po vsej Sloveniji, predvidenih je 197 športnih dogodkov, na katerih se bo zbralo okrog 50.000 otrok. Tekmovanja v desetih športnih panogah so se že februarja začela z namiznoteniškimi turnirji, nadaljevala so se marca z rokometnimi, nogometnimi in šahovskimi turnirji, v aprilu bodo stekla še atletska tekmovanja in igre med dvema ognjema ter odbojkarske tekme. Odprtje letošnje sezone iger bo znova v Ljubljani, in sicer 19. maja.

Med partnerji Športnih iger mladih so letos tudi Zavarovalnica Triglav, Slovenske železnice in Petrol, seznamu zvenečih imen ambasadorjev Športnih iger mladih pa se bo letos pridružil še slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić. Tudi ljubljanski župan Zoran Janković je prepričan, da so Športne igre mladih izjemo koristen in pozitiven projekt, ki združuje otroke v športu in gibanju.

Dogodek, ki že 28 let razveseljuje, zabava in združuje otroke v regiji. FOTO: Karlo Sutalo

Dolgoletni podpredsednik Športnih iger mladih, znani hrvaški nogometaš in trener Slaven Bilić tudi letos skrbi za prepoznavnost poslanstva iger z novim nizom televizijskih oddaj (Ne)uspeh prvakov, ki jo pripravljajo v sklopu projekta Športne igre mladih. Letos je Bilić že gostil svetovno znane športnike, kot sta srbski košarkarski as in trener Željko Obradović in hrvaški teniški zvezdnik Goran Ivanišević.

Tevž Korent in Boris Mikuž, ki skupaj s 710-člansko ekipo organizatorjev in prostovoljcev skrbita, da Športne igre mladih v Sloveniji potekajo po načrtih, sporočata, da je veselo športno rajanje otrok že steklo in da zabave, smeha in iger ne bo manjkalo. Najuspešnejše tekmovalce bodo pospremili še na regijski zaključek, ki bo letos v Sarajevu.