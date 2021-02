Woods po operaciji buden in odziven

FOTO: David Mcnew/AFP

je po operaciji nog, ki si jih je močno poškodoval v prometni nesreči v Los Angelesu, buden in odziven, so sporočili njegovi predstavniki. Petinštiridesetletni golfist je imel odprte zlome golenice in mečnice na desni nogi, kar so mu stabilizirali s kovinsko protezo, so navedli.Woods je lahko vesel, da je živ, so povedali policisti, ki so se odzvali na klic na pomoč. Ob prihodu reševalcev je bil Woods sicer miren in priseben, ni pa mogel sam iz vozila.Policija je do zdaj ugotovila, da je golfist vozil z neprilagojeno hitrostjo, in sicer na odseku ceste, kjer so zaradi ovinkov nesreč pogoste. Z avtomobilom je zapeljal na robnik in v drevo in se tudi večkrat prevrnil.Woods je sicer ravno zdaj okreval po peti operaciji hrbta, ki smo mu jo opravili januarja. Bil je gostitelj enega izmed losangeleških turnirjev in je v času vozil uradno vozila turnirja.To ni bila njegova prva prometna nesreča. Nesreča novembra 2009 je vodila v priznanje nezvestobe in ločitev, takrat se je Woods tudi za kratek čas poslovil od golfa. Nato se je vrnil in zabeležil več zmag, a ga je pri igranju vseskozi ovirala bolečina v hrbtu. Leta 2017 so ga aretirali zaradi vožnje pod vplivom zdravil, ko so ga zalotili spečega za volanom. Priznal je krivdo za malomarno vožnjo. V krvi so mu odkrili prisotnost več zdravil na recept, ki jih je jemal po operacijah hrbta.