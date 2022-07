Z jokom ni nič narobe, če se boriš naprej

V nadaljevanju preberite:

Od nekdaj so bile čustvene težave vrhunskih športnikov prepovedana (tabu) tema in še vedno je tako, vendarle se tudi sami dojemajo kot nekakšni nadljudje, a vse več je zvezdnikov, ki jim ni težko priznati, da so samo iz krvi in mesa. Morda je k temu botrovala tudi pandemija covida-19, ki je ustavila šport in akterjem omogočila, da so se zazrli vase in pozabili na nenehno pehanje za napredkom, rezultati, denarjem, slavo … Kdo so športniki, ki so se odprli, kaj svetuje Jelena Dokić? Primeri tudi v Sloveniji.