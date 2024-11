Kopitar s 17. in 18. podajo v sezoni med junaki Kraljev

Hokejisti Los Angelesa so v tekmi severnoameriške lige NHL premagali Seattle z 2:1. Pri obeh zadetkih kalifornijske ekipe je kot podajalec sodeloval tudi slovenski zvezdnik Anže Kopitar.

Za Kings sta zadela Adrian Kempe in Quinton Byfield. Vratar David Rittich je zbral 19 obrab, na tretji tekmi v nizu je tekmecem dovolil le en zadetek. Kopitar je na zadnjih šestih tekmah zbral osem podaj, zdaj je pri 18 v sezoni.

Seattle je izgubil peto zaporedno tekmo na gostovanju, na tekmi v Los Angelesu je edini zadetek dosegel Brandon Montour v zadnji tretjini, ko je ublažil zaostanek.

Za Kempeja je bil vodilni gol za kralje na tekmi njegov deseti v sezoni in peti na zadnjih štirih tekmah. Zadel je v peti minuti druge tretjine, manj kot dve minuti pozneje je bil uspešen še Byfield, ki je igral jubilejno 200. tekmo v ligi.

»Kar nekaj časa je trajalo. Bili so vzponi in padci, bolezni, poškodbe ... A še vedno sem mlad in upam, da bom še veliko dosegel,« je ob tem mejniku dejal 22-letni Byfield, ki so ga kralji kot drugi izbor na naboru izbrali leta 2020.