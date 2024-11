Morski psi napolnili mrežo Kopitarjevih Kraljev

Los Angeles Kings so v severnoameriški hokejski ligi NHL doživeli visok poraz v gosteh pri pacifiških tekmecih San Jose Sharks. Morski psi so po odlični zadnji tretjini kalifornijske tekmece premagali s kar 7:2 in jim prizadejali enega najhujših porazov. Slovenski as Anže Kopitar je bil udeležen pri obeh golih Kraljev - kot podajalec in strelec.

Morski psi, ki sicer zasedajo zadnje mesto v pacifiški skupini, so si zagotovili zgodnje vodstvo. Nico Sturm je že v drugi minuti ukanil obrambo gostov za 1:0. Kralji so v drugi tretjini prišli do preobrata, najprej so v 23. minuti izenačili 1:1, ko je v polno zadel Brandt Clarke, po napadu, v katerem sta sodelovala Adrian Kempe in kapetan Kopitar. Tudi slovenski as je bil uspešen. V 29. minuti je zadel za 2:1. To pa je bil tudi zadnji gol gostov na tekmi.

Fabian Zetterlund je že hitro dosegel zadetek za izenačenje. Nato je sledila porazna tretja tretjina, ko so Morski psi začeli pleniti in dosegli pet zaporednih golov. Dvakrat je zadel Macklin Celebrini, gole pa so dosegli tudi Timothy Liljegren, Alex Wennbergll in Luke Kunin.

Kralje naslednja tekma čaka v petek v gosteh pri vodilni ekipi zahodne konference Winnipegu. Los Angeles v razvrstitvi pacifiške skupine zaseda tretje mesto. Ostaja pri 25 točkah, na vrhu lestvice tihomorske divizije so Zlati vitezi iz Las Vegasa s 30 točkami. Anaheim in San Jose si z 19 točkami delita zadnje mesto v skupini.