Za konec novi državni rekord Saša Boškana, pomagal mu je Grk

Slovenski plavalci so sklenili nastope na svetovnem prvenstvu v neolimpijskem 25-metrskem bazenu v Budimpešti. Sašo Boškan je za konec z 1:44,12 sekunde svoj državni rekord na 200 metrov prosto izboljšal kar za 78 stotink sekunde in zasedel 25. mesto.

Boškan je edini v slovenskem taboru, ki je v madžarski metropoli potrdil napredek v jesenskem delu. Na 400 in 800 metrov prosto, torej v disciplinah, ki se jim bo posvečal v nadaljevanju, je dosegel osebne rekorde, se zelo približal državnim, a z najboljšim dosežkom v svojih skupinah ob sebi ni imel tekmeca, ki bi ga povlekel v neposredni obračun za še boljši izid.

Na 200 metrov prosto pa je izkoristil dvoboj z Grkom Konstantinosom Engelzakisom, s katerim se je enakovredno boril na prvih 150 metrih, v zadnji četrtini proge pa je študent Fakultete za organizacijske vede pa je grškega tekmeca le pustil za seboj.

Pomagal mu je grški tekmec

»Kot sem napovedal, sem bil prepričan, da sem za 200 metrov prosto dobro pripravljen in da lahko dobro odplavam. Usmerjen sem v treninge za 400 in 800 metrov prosto, kar se je izkazalo dobro tudi za 200 metrov. Pomagal mi je Grk, ki sem se ga držal, na zadnjih 50 metrih pa sem vedel, da ga moram prehiteti in zato je tudi rezultat lep,« je povedal Boškan, ki se bo s trenerjem Luko Berdajsom pogovoril tudi o nadaljevanju nastopov na 200 metrov prosto.

»Hitrost je dobra, zdaj potrebujem še vzdržljivostno hitrost. Za finale mi ta manjka, da bi lahko izid na polovici proge dosegel z 90 odstotki moči v primerjavi s tem trenutkom in bi lahko še hitreje odplaval tudi drugih 100 metrov. Ampak grem korak za korakom in s trenerjem se bova pogovorila, kako naprej,« je pristavil zdaj prvi plavalec našega moškega dela reprezentance, ki ga poleti 2025 kot največji cilj čaka nastop na svetovnem prvenstvu v 50-metrskih bazenih v Singapurju.

V ženski konkurenci je bila na 200 metrov prosto z mladinskim svetovnim rekordom 1:52,51 najhitrejša 17-letna Američanka Claire Weinstein. V moški konkurenci je bil z 1:41,55 najboljši njen rojak Luke Hobson.