Tičar zapušča Gradec, Muršak spet na ledu

Danes se bo začela polfinalna serija v alpski ligi, Jeseničani bodo za uvod na štiri zmage gostovali v Rittnu, tekma št. 2 bo v četrtek ob 19. uri v dvorani Podmežakla. Na ledenih ploskvah ICEHL, najmočnejšega hokejskega tekmovanja v regiji, pa bosta na vrsti že 4. tekmi.

Iz slovenskega zornega kota je zanimiv predvsem dvoboj KAC – Linz, saj pri slednjem vidni vlogi pripadata slovenskima reprezentantoma Kenu Ograjenšku in Luki Mavru, pri Celovčanih sta sicer že nekaj čaka poškodovana Marcel Gomboc in Jan Muršak. Za prvega je sezone konec, Muršak, ob Anžetu Kopitarju edini slovenski hokejist s statistiko v NHL, se je vrnil k treningu in bo predvidoma lahko igral v finalu, če se bo seveda KAC vanj uvrstil.

Naš ris Rok Tičar v prihodnje ne bo več igral v Gradcu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Iz kluba Graz 99ers pa so sporočili, da s šestimi igralci niso podaljšali pogodb, med to šesterico je tudi eden naših vodilnih hokejistov zadnjih 15 let – Rok Tičar. Kje bo 35-letni napadalec nadaljeval športno pot, še ni znano. V tej sezoni ICEHL je na 54 tekmah zabil 10 golov in prispeval 22 podaj.